Tot és soroll

i confusió

i gent que no sap on va,

però a poc a poc he trobat qui soc jo.

I no ho canviaria per deu anys menys,

no ho canviaria per guanyar.

Pel camí s’aprenen coses i altres es trenquen.

M’ha costat, però ara estic on vull estar.

És el moment

de fer el que cal fer,

de no deixar-ho per demà,

però al mateix temps no manar la pressa.

I no ho canviaria per deu anys menys,

no ho canviaria per guanyar.

Pel camí s’aprenen coses i altres es trenquen.

M’ha costat, però ara estic on vull estar.

No ho canviaria per deu anys menys,

no ho canviaria per guanyar.

Pel camí s’aprenen coses i altres es trenquen.

M’ha costat, però ara estic on vull estar.