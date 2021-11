Palabras para Julia

Tú no puedes volver atrás

porque la vida ya te empuja

como un aullido interminable.



Hija mía es mejor vivir

con la alegría de los hombres

que llorar ante el muro ciego.



Te sentirás acorralada

te sentirás perdida o sola

tal vez querrás no haber nacido.



Yo sé muy bien que te dirán

que la vida no tiene objeto

que es un asunto desgraciado.



Entonces siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.



La vida es bella, ya verás,

como a pesar de los pesares,

tendrás amigos, tendrás amor.



Un hombre solo, una mujer

así tomados, de uno en uno

son como polvo, no son nada.



Pero yo cuando te hablo a ti

cuando te escribo estas palabras

pienso también en otra gente.



Tu destino está en los demás

tu futuro es tu propia vida

tu dignidad es la de todos.



Otros esperan que resistas

que les ayude tu alegría

tu canción entre sus canciones.



Entonces siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti

como ahora pienso.



Nunca te entregues ni te apartes

junto al camino, nunca digas

no puedo más y aquí me quedo.



La vida es bella, tú verás

como a pesar de los pesares

tendrás amor, tendrás amigos.



Por lo demás no hay elección

y este mundo tal como es

será todo tu patrimonio.



Perdóname no sé decirte

nada más pero tú comprende

que yo aún estoy en el camino.



Y siempre siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.



Foto: Pablo Fernández