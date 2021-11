“La cançó surt de la idea de recuperar algunes de les paraules més genuïnes del parlar d’abans. En aquests temps on torna tot allò retro (la fotografia analògica, les camises estampades, els vinils…) per què no pot ser de modern recuperar les paraules d’antes?” Ho explica el grup Arribar i ploure que, format per Àlex Pujols i Ricard Farré, ha presentat aquesta cançó.





Paraules d’antes

Paraules d’antes, paraules d’antes.

Paraules d’antes, paraules d’antes.



Porto el meu net al col·lègit.

Si es porta bé té un prèmit.

Vol berenar un croissant rellenu

però per mi això és verenu.



Des de luegu pudé vaic etivocat,

deu tenir trucu aquet assuntu.

El parlar dels jóvens és per anar jusgat

i dir: àrbit no permeti aquet ursai.



Paraules d’antes, paraules d’antes.

Paraules d’antes, paraules d’antes.



El dumenge vaig d’estrenu.

Tinc mal al ginoll pero buenu.

Faig deport i faig teiatru

mentre el jovent jeu al cuartu.



Menus mal que vaic altantu com dingú.

El bon etjemple el tens enfrente.

De recadu tenim un debert comú:

vegilar la llenga i a l’inglès fuck you.



Arcalde, fandilla, llumillu,

asmari, betzina, bussón,

jeca, juriol, cuartelillu,

vacacions!



Ideia, llagurt, esbergínia,

iclésia, llavòrens, aviam,

gèneru, cotxe de línia,

cintislan!



Gitnàssia, sitrill, ensiamada,

telèfenu, gratx, cumanió,

fenya, terrenu, bravada,

indicció!



Istiu, xumaneia, lletreru,

carmelu, juguet, dicidir,

numbru, fumbol, monederu,

bora nit!



Paraules d’antes,

(quin d’aixonses més tremendu!)

paraules d’antes.



Paraules d’antes,

(sapiguer no ocupa puestu!)

paraules d’antes.