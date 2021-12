Les pobres pupil·les com s’ho faran

acostumades a veure’t per aquí rondant?

S’aniran fent petites, s’aniran oblidant

dels llocs on anàvem i dels detalls.

Per fer-te una idea una mica real,

només de pensar-ho m’agafa un desmai.

Deixa que segui una mica davant la profunditat.

Les pupil·les són túnels, pous sense final.

Te me n’estàs anant de les mans,

te me’n vas de les mans.

Te me n’estàs anant de les mans,

te me’n vas de les mans.

Te me n’estàs anant de les mans,

te me’n vas de les mans.

Te me n’estàs anant de les mans,

te me’n vas de les mans.

Te me n’estàs anant de les mans,

te me’n vas de les mans.