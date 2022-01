Foto: David Ruano

Ses entranyes (RGB Suports, 2021) és el títol del nou disc de Xarim Aresté, que es publicarà el 4 de març, i del qual us oferim el primer avançament, Ple d’amor. “És una cançó que parla del govern de les emocions; de la saviesa que ens interpel·la a través de les entranyes; de com de fiable és la pell de vellut”. “Zero i un. Llum i foscor. Com més blanc és el blanc, més negre és el negre. I com més gran tinguem el cor, més bonica i alhora complicada serà la nostra vida. Però abraçar alimenta, estimar és entendre, i per sort el món és ple de cors gegants. Cors que ens fan veuen horitzons més enllà de boires. Cors estimats que són com els nostres ulls que no tenim, i que ens guien quan ens cargolem massa en els dubtes i els temors.”



Us n’oferim el videoclip, gravat per La Mosca de la Tele, dirigit per Miki Martínez, i protagonitzat per Llum Cubells i Xarim Aresté, que n’explica l’experiència així: “L’hem rodat a Flix, enmig del cru i moll hivern fumejant, i hem deixat que el sol i la misteriosa màgia de l’Ebre ho fes tot. A segons quines hores, dins del bosc de riu és fàcil sentir-se a l’altra banda del mirall. Si no fos pel testimoni del vídeo, diria que les imatges que jo recordo són somiades i que res d’això ha succeït mai. La Reserva Natural de Sebes és un lloc encantat. Era la casa dels íbers, els indígenes que hi habitàven no fa gaires àvies. El seu esperit encara ressona. I de fet, els primers westerns es van escriure aquí.”



Ella fa dansar la lluna,

no té cap secret

més que una pell de vellut

i un cor ben ple.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor, ple d’amor.



Quan un humà

allibera el seu animal,

ha d’aprendre a estimar-lo

sense fer-li mal.

I sense por, sense por.

Sense por, sense por.



Vet aquí que el dia

mai no arriba tard.

Hi ha milions d’estrelles

sobre el nostre cap.

Totes al seu lloc, tot és al seu lloc.

Totes al seu lloc, tot és al seu lloc.



Tot és ple d’amor, tot és ple d’amor.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor.



Ella fa dansar la lluna,

no té cap secret

més que l’os d’una pruna

i un vell teler.



Ella sola riu,

no es queda amb res

més que amb la pell de vellut

i un cor ben ple.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor, ple d’amor.

Ple d’amor.