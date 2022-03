Potser és allò que diuen fer-se gran

Els antics músics de Sau s’han retrobat, amb Jonathan Argüelles a la veu, i amb el grup rebatejat com a Sau30, per gravar un nou disc, Mil i una nits i uns quants dies. Ho diuen clar: “Sau sense el Carles Sabater no és Sau, per això hi hem afegit el 30”. Hi trobem cançons com Potser és allò que en diuen fer-se gran, escrita per Pep Sala. En el videoclip, gravat al Prat Verd de Malla, s’hi intercalen imatges del passat del grup.



Em dius hola amb un somriure

tan amablement,

sorprenentment molt amable,

potser excessivament.



M’obres gentilment la porta

i em deixes passar.

Tots els gestos són tan afables,

que em fan sospitar.



Em parlen amb molt respecte,

em tracten de vostè,

sentir tanta cortesia

em sembla sorprenent.



De cop tot el món m’observa

amb massa bondat,

de sobte tot és agradable

i això em fa sospitar.



Potser és allò que en diuen fer-se gran,

allò que en diuen envellir.

Tempus fugit, tot passa volant,

soc massa jove pels anys que tinc.



Em costa molt no reconèixer

tots aquests carrers,

res no és com jo recordo,

tot és tan diferent.



Les ulleres m’ajuden molt

a veure-hi de prop,

però els meus ulls no s’acostumen

a veure canviar el món.