Fa una nit clara i tranquil·la,

hi ha la lluna que fa llum,

els convidats van arribant

i van omplint tota la casa

de colors i de perfums.



Heus aquí la Blancaneus,

en Pulgarcito, els tres Porquets,

el gos Snoopy i el seu secretari Emili,

i en Simbad,

l’Ali Babà i en Gulliver.



Oh, benvinguts, passeu passeu,

de les tristors en farem fum,

que casa meva és casa vostra

si és que hi ha cases d’algú.



Hola Jaimito i doña Urraca,

i en Carpanta i Barba Azul,

i Frankenstein i l’home llop,

i el comte Dràcula i Tarzan,

la mona Xita i Peter Pan.



La senyoreta Marieta

de l’ull viu ve amb un soldat,

els Reis d’Orient, Papa Noel,

el pato Donald i en Pasqual,

la Pepa maca i Superman.



Bona nit senyor King Kong,

senyor Astèrix i en Taxi Key,

Roberto Alcázar i Pedrín,

l’home del sac i en Patufet,

senyor Charlot, senyor Obèlix.



En Pinotxo ve amb la Monyos

agafada del bracet,

hi ha la dona que ven globus,

la família Ulises,

i el Capitán Trueno en patinet.



I a les dotze han arribat

la fada bona i Ventafocs,

en Tom i Jerry, la bruixa Calixta,

Bambi i Moby Dick,

i l’emperadriu Sissí.



I Mortadelo i Filemón,

i Guillem Brown i Guillem Tell,

la Caputxeta Vermelleta, el llop Ferotge,

i el Caganer,

en Cocoliso i en Popeye.



Oh, benvinguts, passeu passeu,

ara ja no hi falta ningú,

o potser sí, ja me n’adono

que tan sols hi faltes tu.



També pots venir si vols,

t’esperem, hi ha lloc per a tots.

el temps no compta, ni l’espai,

qualsevol nit pot sortir el sol.