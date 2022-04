Regar el planter de talents musicals del país

El Premi BBVA de Música al Talent Individual, que coorganitzen la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i l’Associació de Conservatoris de Catalunya, amb el suport de BBVA, vol potenciar la formació musical dels joves músics estudiants facilitant que puguin dedicar-se professionalment a la música. Enguany, en la seva sisena edició, ha comptat amb la col·laboració del Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida i s’hi han presentat 112 estudiants de música d’arreu de Catalunya que, amb la interpretació individual d’una peça musical, optaven a una de les tres categories d’edat del premi. Coneixem els tres guanyadors d’enguany:



Guillem Gironès, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Aleví. Foto: Berta Tiana

Guillem Gironès toca el violoncel i és alumne del Conservatori de Música I. Albéniz Diputació Girona. Com a guanyador de la categoria aleví del Premi BBVA de Música al Talent Individual, “per l’excel·lència en el virtuosisme i la seva naturalitat expressiva”, rebrà 500 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

Per a en Guillem, la música, a part de ser un seguit de sons encadenats amb ritmes, és per davant de tot un llenguatge per expressar-se i per transmetre al públic les emocions. Hi va arribar gràcies als seus pares que també són músics i li van fer descobrir “aquest magnífic món, que m’ha fascinat des de ben petit”, explica.

Haver guanyat aquest premi suposa una satisfacció pel treball acomplert, per veure que grans músics han reconegut el seu esforç, i una gran motivació per continuar treballant en altres reptes. A més, li ha servit per conèixer molts joves del món de la música, tots amb un gran talent.

Àlex Arroyo, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Júnior. Foto: Berta Tiana

Àlex Arroyo toca el piano i és alumne al Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Com a guanyador de la categoria júnior del Premi BBVA de Música al Talent Individual, “per la convicció en afrontar un repertori de gran complexitat”, rebrà 1.000 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

La música és un aspecte essencial de la seva vida, ja que des de petit en gaudeix molt. Va començar amb classes d’iniciació com una extraescolar a l’escola de música, i ha continuat els seus estudis fins ara, que cursa 5è de Grau Professional.

En el seu cas, després d’haver guanyat el premi en categoria aleví de l’edició passada, rebre’l en una nova categoria és un al·licient per continuar treballant i un reconeixement a l’esforç.

Miquel Parapar, Premi BBVA de Música al Talent Individual – Categoria Jove. Foto: Berta Tiana

Miquel Parapar toca la percussió i és alumne del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Com a guanyador de la categoria jove del Premi BBVA de Música al Talent Individual, “per la seva habilitat en mostrar la transparència de textures complexes”, rebrà 1.500 euros que podrà destinar a la formació musical o la compra d’instruments, partitures i altre material.

La música és la passió d’en Miquel. L’acompanya a tot arreu i li fa viure la vida amb banda sonora, cosa que li encanta. Explica que la seva família sempre ha estat molt connectada a la música perquè els seus pares en van estudiar de petits, als dos els encanta, així que tant a en Miquel com als seus germans els van apuntar a una escola de música de Barcelona. Amb el temps va entrar al conservatori i es va adonar que fer música és el que més li agrada i al que vol dedicar-se tota la vida.

Per a en Miquel, guanyar un premi com el Premi BBVA al Talent Individual és, sobretot, una gran motivació i un incentiu, a més d’un suport econòmic sempre necessari, per continuar fent el que més li agrada i cada vegada amb més ganes. “El concurs va ser una experiència brutal. Tothom va tocar molt i molt bé, i hi havia molt bon rotllo entre tots. A més, l’organització i el conservatori de Lleida ho van fer molt bé i tot plegat va ser un cap de setmana memorable.”