A menudo me recuerdas a alguien,

tu sonrisa la imagino sin miedo.

Invadido por la ausencia

me devora la impaciencia,

me pregunto si algún día te veré.



Ya sé todo de tu vida y sin embargo

no conozco ni un detalle de ti.

El teléfono es muy frío,

tus llamadas son muy pocas.

yo sí quiero conocerte y tú no a mí.



Por favor…



Dame una cita

vamos al parque,

entra en mi vida,

sin anunciarte.



Abre las puertas,

cierra los ojos,

vamos a vernos,

poquito a poco.



Dame tus manos,

siente las mías,

como dos ciegos,

santa Lucía, santa Lucía, santa Lucía.



A menudo me recuerdas a mí.

La primera vez pensé se ha equivocado,

la segunda vez no supe qué decir,

las demás me dabas miedo,

tanto loco que anda suelto

y ahora sé que no podría vivir sin ti.



Por favor…