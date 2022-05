El Centre Cultural Social de Terrassa i El Matí de Catalunya Ràdio el març del 2017 van homenatjar Lluís Llach la vigília del 50è aniversari del seu primer concert, que va ser el 22 de març del 1967 en aquesta ciutat. Escoltem com Feliu Ventura, Judit Neddermann, Borja Penalba i Mireia Vives, amb Llach al piano, van interpretar la cançó Si arribeu. I l’escoltem en un altre vídeo cantant aquesta mateixa peça.







Si arribeu en la vida

més lluny d’on pugui arribar,

moriré molt gelós

del que m’hàgiu avançat,

que no em sabré resignar

a no ser el millor vianant,

l’atleta més fornit

i el més frondós amant.



I no em vulgueu consolar,

només digueu-me, si de cas,

tot allò que hàgiu vist

i jo no podré mirar:

la fondària dels rius

que els meus peus no mullaran,

la fragància del cos que no podré estimar,

la immensitat d’un cel

en el qual mai no he volat,

les espurnes d’un foc

que no m’hauran cremat,

les barques que a la mar

no podré amarinar.



No em doneu consol,

no em sabré consolar.



I perquè sé que vosaltres

anireu més lluny que jo,

estic gelós i content,

molt gelós i content

de la sort que heu tingut,

de la sort que tindreu,

que tanmateix sé que mai

no he estat fornit atleta,

ni tan sols digne amant,

només un vianant.