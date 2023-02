La cançó Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina i Leiva, va ser creada per tancar el documental sobre Sabina del mateix títol dirigit per Fernando León de Aranoa i rodat al llarg de 13 anys. Ha guanyat el premi Goya a millor cançó original. En recuperem vídeoclip i lletra:





Por fin ayer llegó la hora tan temida

De hacer balance de mi vida y terminar esta canción

Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas

Haré otra vez de tripas corazón



No me veréis en Benidorm con el Imserso

Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro

Que la poesía es el desván de un metaverso

Donde las musas se desnudan como albatros



No tengo nada que olvidar de mi pasado

Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui

He dado más de lo que algunos me han robado

Sin olvidar a la que se olvidó de mí



Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Cambio de rumbo, sintiéndolo mucho



Muchos creyeron que me habían amortizado

Cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital

Con los dedos del Serrat entrelazados

Devolviéndome las ganas de cantar



El pan de ayer no es un buen postre para hoy

Mañana lunes es momento de inventarse y apostar

Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy

Un tahúr que no se cansa de arriesgar



Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Cambio de tercio, sintiéndolo mucho



Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde

Y con los años duele más cuando me escucho

Fingiendo ser un estupendo viejo verde

Y lo de viejo, sintiéndolo mucho



Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Quemo mis naves

Sintiéndolo mucho





És el primer premi Goya de Sabina, després de tres nominacions. Recuperem el discurs de Leiva en recollir-lo:

El primer regalo del 73° cumpleaños de Joaquín Sabina: su primer Goya. Lo ha recogido @Leiva_Oficial, co-autor de la canción Sintiéndolo mucho, ganadora del premio a la Mejor Canción Original #Goya2023 pic.twitter.com/PPJRopz8QX — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023