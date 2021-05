Tal com érem

Sydney Pollack va néixer l’1 de juliol de 1934 a Lafayette (Indiana) i va morir el 26 de maig del 2008 a Los Angeles. Va anar a viure a Nova York per poder encarrilar la seva carrera teatral. És així com va començar a participar en diversos muntatges de Broadway. Entre el 1960 i el 1965 va dirigir més de 80 espectacles televisius i va guanyar diversos premis Emmy. Amb Memòries d’Àfrica va ser premiat amb dos Oscar. Recordem l’actor, director i productor de cinema escoltant la banda sonora, interpretada per Barbra Streisand (Nova York, 24 d’abril de 1942), d’una de les pel·lícules que va dirigir: The Way We Were.







Memories, light the corners of my mind.

Misty water color memories of the way we were,

Scattered pictures of the smiles we left behind,

Smiles we gave to one another

For the way we were.

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line?

If we had the chance to do it all again

Tell me would we? Could we?

Memories, may be beautiful and yet

What’s too painful to remember.

We simply choose to forget,

So it’s the laughter we will remember,

Whenever we remember

The way we were.