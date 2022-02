Miro i cada persona al meu davant

porta un secret amagat.

Sento i cada soroll va repetint

que ara encara depèn tot de mi.



La vida és el que et passa

mentre fas plans per tenir-ho tot lligat.

Si el món es mou,

com puc estar aturat?



Hi ha tantes coses a fer

i em queda tan poc temps per fer-les.

Tantes coses a fer,

llocs per recordar,

llavis per besar,

a fora hi ha un dia a punt d’estrenar.



Parlo i cada paraula dona pas

a una nova possibilitat.



Per molts camins que tombi

sempre n’hi haurà mil més per tombar.

Si el món es mou,

com puc estar aturat?



Hi ha tantes coses a fer

i em queda tan poc temps per fer-les.

Tantes coses a fer,

llocs per recordar,

llavis per besar,

a fora hi ha un dia a punt d’estrenar.



Per molts camins que tombi,

sempre n’hi haurà mil més per tombar.

Si el món es mou,

com puc estar aturat?



Hi ha tantes coses a fer

i em queda tan poc temps per fer-les.

Tantes coses a fer,

llocs per recordar,

llavis per besar,

a fora hi ha un dia a punt d’explotar.



Hi ha tantes coses a fer

i em queda tan poc temps per fer-les.

Tantes coses a fer,

llocs per recordar,

llavis per besar,

a fora hi ha un dia a punt d’explotar.



