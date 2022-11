Como gasto papeles recordándote,

como me haces hablar en el silencio,

como no te me quitas de las ganas,

aunque nadie me ve nunca contigo.



Y como pasa el tiempo

que de pronto son años

sin pasar tú por mí,

detenida.



Te doy una canción, si abro una puerta

y de las sombras sales tú.

Te doy una canción de madrugada

cuando más quiero tu luz.



Te doy una canción cuando apareces,

el misterio del amor,

y si no apareces, no me importa,

yo te doy una canción.



Si miro un poco afuera, me detengo,

la ciudad se derrumba y yo cantando.

La gente que me odia y que me quiere

no me va a perdonar que me distraiga.



Creen que lo digo todo,

que me juego la vida,

porque no te conocen,

ni te sienten.



Te doy una canción y hago un discurso

sobre mi derecho a hablar.

Te doy una canción

con mis dos manos, con las mismas de matar.



Te doy una canción y digo patria

y sigo hablando para ti.

Te doy una canción como un disparo

como un libro, una palabra, una guerrilla.

Como doy el amor.



Foto: www.gladyspalmera.com