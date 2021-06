Si alguna vez huí de mi vida contigo,

perdóname, cariño, estaba distraída.

No veía color en esta marea,

había mucho calor en la frontera.



Me sigues gustando,

te sigo soñando,

es esta la forma que tengo,

cariño, de demostrarlo.



Me sigues gustando,

te sigo soñando,

es esta la forma que tengo,

cariño, de demostrarlo.



Si todo es mentira

y la mentira soy yo,

deja que esta vez

te hable con mi valor.



Si siempre te he fallado,

si lo has necesitado,

si siempre me perdonas,

no cambiaré ahora.



Me sigues gustando,

te sigo soñando,

es esta la forma que tengo,

cariño, de demostrarlo.



Me sigues gustando,

te sigo soñando,

es esta la forma que tengo,

cariño, de demostrarlo.