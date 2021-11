Després de dos avançaments, Zombies i És veritat perquè és bonic, Mazoni ha publicat el seu nou disc, Ludwig (Bankrobber/Seed Music). En aquest nou treball Jaume Pla s’ha fet seus fragments de sonates per a piano, quartets de corda i simfonies de Ludwig van Beethoven que, deconstruïts i reorganitzats, han fet de llavor per a deu noves cançons amb el segell personal del músic empordanès. N’escoltem T’estimes?, en què Beethoven hi és present a través del conegudíssim primer moviment de la seva cinquena simfonia.

Obre el joc i mou les fitxes,

surt d’aquesta melangia,

fes servir la bruixeria,

sent la vida com respira.

Fa molt temps, narcotitzada,

dins la seda embolcallada.

Digue’m que t’estimes quan et veus.

Digue’m que t’estimes quan et veus,

digue’m que defenses el teu feu,

que davant la por no fugiràs,

que aquest bell somriure no el perdràs.

Per les peces que no encaixen,

per les lluites que no es guanyen,

per la immensa minoria,

brindo per la companyia.

Els teus ulls tornen a riure,

els cavalls ja corren lliures.

Digue’m que t’estimes quan et veus.

Digue’m que t’estimes quan et veus,

digue’m que defenses el teu feu,

que davant la por no fugiràs,

que aquest bell somriure no el perdràs.

Digue’m que t’estimes quan et veus.