Tinc un clavell per a tu,

que m’han dit que tens pena al cor

i tristesa als ulls.

Jo només passava, ni sé on anava, però penso que…



Tinc un clavell per a tu,

si és que tens el cor malalt d’amor,

o el cap malalt de món,

o et sembla tan difícil veure una finestra. I tanmateix…



Au! Vinga, amunt, amunt.

Obre els teus ulls i amunt.

Puja a la barca amb el teu bagatge

i recorda que la vida és teva.



Tinc un clavell per a tu,

sé que potser em poso on no puc,

però un somriure teu

em faria un sant amb la feina acabada. I és així que…



Tinc un clavell per a tu.

Apa! Pren-lo, doncs.

Per què esperar més,

mira que el temps passa. I tanmateix…



Au! Vinga, amunt, amunt.

Obre els teus ulls i amunt.

Puja a la barca amb el teu bagatge

i recorda que la vida és teva.



Tens un clavell per a mi,

que a voltes tinc la pena al cor

i tristesa als ulls

i em sembla tan difícil un poc de llum.



Au! Vinga, amunt, amunt.

Obre els teus ulls i amunt.

Puja a la barca amb el teu bagatge

i recorda que la vida és teva.



Au! Vinga, amunt, amunt.

Obre els teus ulls i amunt.

Puja a la barca amb el teu bagatge

i recorda fer la vida teva

i recorda fer la vida teva.