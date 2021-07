Y todo es vanidad

Javier Krahe va néixer a Madrid el 30 de març del 1944 i va morir el 12 de juliol del 2015 a Barbate. Recordem el cantautor escoltant-ne una cançó.







Gracias a mi conducta vagamente antisocial

temo no verme nunca encaramado a un pedestal:

no alegrará mi efigie el censo de monumentos,

no vendrán las palomas a rociarme de excrementos.



Y es una pena, la verdad,

porque sería muy bonito

seguir de adorno en mi ciudad

sobre un bloque de granito.



Pues qué penita y qué dolor,

no tendré estatua, no señor.



Gracias a mi postura más bien anticlerical

no será un siglo de éstos cuando entre al santoral:

no acudirán beatas a pedirme un milagrillo,

no vendrán los ladrones a vaciarme mi cepillo.



Y es una pena, la verdad,

porque tenía cierta gana

de echarle un ojo a la deidad

mientras me doran la peana.



Pues qué penita y qué dolor

no tendré culto no señor.



Gracias a que mi musa se las da de cerebral

son pobres mis compases para expresión corporal:

no danzarán mis prosas las reinas de discoteca,

no vendrán los carrozas a hacer su gimnasia sueca.



Y es una pena, la verdad,

porque sería algo inefable

cambiar la torpe realidad

y ser o Borges o bailable.



Pues qué penita y qué dolor

no tendré el Nobel, no señor.



Gracias a mi tozuda decisión existencial

no cabe entre mis planes dar ningún salto mortal:

no gozará las honras funerales mi alma en pena,

no vendrán los gusanos a tirar de la cadena.



Y es una pena, la verdad,

porque sería algo divino

ver cómo todo es vanidad,

y yo en decúbito supino.



Pues qué penita y qué dolor

no tendré esquela, no señor.