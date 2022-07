Everything’s gonna be alright tonight

Everything’s gonna be alright tonight

No one moves, no one grooves

No one talks, no one walks tonight

Tonight



Everyone will be alright tonight

Everyone will be alright tonight

No one moves, no one talks

No one thinks, no one walks tonight

Tonight



I will love you till I reach the end

I will love you till I reach the end

I will love you till I die

I will see you in the sky

Tonight, tonight



Everyone will be alright tonight

Everyone will be alright tonight

No one moves, no one talks

No one thinks, no one walks tonight

Tonight



Tonight

Tonight

Tonight