“Si li hagués tallat les ales, hauria sigut meu, no se m’hauria escapat. Però hauria deixat de ser ocell. I jo el que estimava era l’ocell.” Txoria txori (L’ocell ocell és) és un poema que Joxean Artze va escriure el 1957. El 1968 Mikel Laboa la va convertir en cançó i la va publicar al seu disc Bat-Hiru. Us l’oferim cantada per Salvador Sobral, Sílvia Pérez Cruz, Joan Baez, Judit Neddermann i Mikel Laboa.