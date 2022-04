Un lloc que no recordi és el primer avançament de L’aigua clara, el nou disc de Mishima, que es publicarà el 22 d’abril. Serà el novè treball del grup i arribarà cinc anys després d’Ara i res.





Arribats aquí,

sabent que hem de marxar,

si pogués fugir,

saps on voldria anar?

Hauria de ser tan lluny

que la meva memòria

no em pogués seguir.

Hauria de ser tan lluny

com un lloc que no recordi.

Trobar-me de nou,

trobar-me per fi

en un lloc que no recordi,

en un lloc que no recordi,

en un lloc que no recordi.

Tan nou jo per ell

com ell nou per mi:

Un lloc que no recordi.

Hauria de ser tan lluny

que la meva memòria

no em pogués seguir.

Hauria de ser tan lluny

com un lloc que no recordi.

Trobar-me de nou

trobar-me per fi

en un lloc que no recordi,

en un lloc que no recordi,

en un lloc que no recordi.

I si és l’últim que he de veure,

de viure i de sentir,

que almenys sigui aquesta nit.

I si és l’últim que he de veure,

de viure i de sentir,

que almenys sigui aquesta nit,

que sigui aquesta nit,

que sigui aquesta nit,

que sigui aquesta nit.