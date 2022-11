Una abraçada de mare

que diu que tot està bé,

que diu que ho estàs fent bé

tot i les ensopegades.



Una abraçada de mare

que et diu que te’n sortiràs:

si no et surt ja ho aprendràs,

si cal provar-ho mil vegades.



Una abraçada te la pot fer qualsevol,

però no amb aquell consol

de quan t’abraça una mare.



Una abraçada de mare

que et relaxa tot el cos,

et sents a casa, sents repòs

i et deixes portar per l’aire.



Una abraçada de mare

et queda sempre en el record

i és el teu més gran tresor

quan et sents desemparada.



Una abraçada te la pot fer qualsevol,

però no amb aquell consol

de quan t’abraça una mare.



Una abraçada de mare

la pots sentir sempre al teu cor

si et saps tractar amb tant d’amor

com quan abraça una mare.