Els barcelonins Dorian han publicat el primer avançament del seu nou disc, Ritual, que sortirà a la primavera. Universal és la primera cançó en català del grup i compta amb la col·laboració de Suu, que canta amb Marc Gili.

Un Picasso, un Magritte,

un poema sota el llit,

ens parlem amb l’esperit.

Lluna plena cada nit,

els dos cossos, un sol crit.

Fem l’amor amb l’infinit.

Els somnis passen volant,

la vida és un instant, però

la llum que anàvem cercant

encara ens omple la sang.

Som desastres naturals

fets d’efectes especials,

accidents universals.

L’alegria del teu cos

marca l’òrbita dels dos:

avui som exploradors.

Els somnis passen volant,

la vida és un instant, però

la llum que anàvem cercant

encara ens omple la sang.

I un cometa ens guia cap a la matinada carrer avall.

A la mirada, la Via Làctia reflexada com un mirall.

Tenim filosofia, ens sobra poesia.

El que pensin els altres no ens treu energia.

Universal, universal, universal, universal,

universal, universal, universal, universal.

Els somnis passen volant,

la vida és un instant, però

la llum que anàvem cercant

encara ens omple la sang.

I un cometa ens guia cap a la matinada carrer avall.

A la mirada, la Via Làctia reflexada com un mirall.

Universal, universal, universal, universal,

universal, universal, universal, universal.

Universal, universal, universal, universal,

universal, universal, universal, universal.