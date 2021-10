El cantant, compositor i actor Charles Aznavour va néixer a París el 22 de maig del 1924 i va morir a Moriés, als 94 anys, l’1 d’octubre del 2018. Escoltem un dels seus èxits interpretat en castellà i en francès.







Qué profunda emoción

recordar el ayer,

cuando todo en Venecia

me hablaba de amor.



Ante mi soledad,

en el atardecer,

tu lejano recuerdo

me viene a buscar.



Qué callada quietud,

qué tristeza sin fin,

qué distinta Venecia

si me faltas tú.



Una góndola va

cobijando un amor,

el que yo te entregué

dime tú dónde está.



Qué tristeza hay en ti

no pareces igual,

eres otra Venecia,

más fría y más gris.



El sereno canal

de romántica luz

ya no tiene el encanto

que hacía soñar.



Qué callada quietud,

qué tristeza sin fin,

qué distinta Venecia,

si me faltas tú.



Ni la luna al pasar

tiene el mismo fulgor,

qué triste y sola está

Venecia sin tu amor.



Cómo sufro al pensar

que en Venecia murió

el amor que jurabas

eterno guardar.



Sólo queda un adiós

que no puedo olvidar,

hoy Venecia sin ti

qué triste y sola está.







Que c’est triste Venise

au temps des amours mortes,

que c’est triste Venise

Quand on ne s’aime plus.



On cherche encore des mots

mais l’ennui les emporte,

on voudrais bien pleurer

mais on ne le peut plus.



Que c’est triste Venise

lorsque les barcarolles,

ne viennent souligner

que des silences creux.



Et que le cœur se serre

en voyant les gondoles,

abriter le bonheur

des couples amoureux.



Que c’est triste Venise

au temps des amours mortes,

que c’est triste Venise

quand on ne s’aime plus.



Les musées, les églises,

ouvrent en vain leurs portes,

inutile beauté,

devant nos yeux déçus.



Que c’est triste Venise

le soir sur la lagune,

quand on cherche une main

que l’on ne vous tend pas.



Et que l’on ironise

devant le clair de lune

pour tenter d’oublier

ce qu’on ne se dit pas.



Adieu tout les pigeons

qui nous ont fait escorte,

adieu Pont des Soupirs,

adieu rêves perdus.



C’est trop triste Venise

au temps des amours mortes,

c’est trop triste Venise

quand on ne s’aime plus.