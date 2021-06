Reina de la morería,

no estés triste como el tigre.

Pon sonrisa de planeta,

qué serán tus mañanitas.



Guapa, princesa y coqueta,

corona de margaritas.



Verde, verde esperanza

del trigo verde, verde bonanza.

Verde el cocodrilo, el monte verde

ciudad esmeralda, verde que te quiero verde.



Verde desesperanza,

verde rebelde

verde añoranza.

Verde, el Chile verde,

gente que duele,

verde que pierde,

verde que te quise verde.



Verde como la tortuga y tus ojos,

verde como la serpiente y el musgo,

como un cucurucho de menta y palmeras,

de un oso perezoso.



Guapa tiene que ser,

la que de verde, verde, verde

se puede poner.



Guapa tuvo que ser,

la que de verde, verde, verde

se pudo poner.



Guapa tuvo que ser,

la que de verde, verde, verde

se pudo poner.



Tanta culpa que no es mía.

Tú la tuya y yo la mía.

Cambio gusto, rumbo y rima.

Mi mamá ya no me mima.

Cambio cromo, culpa y pena

sin pecado concebida.



Reina de la morería.

Reina de la morería.

Reina de la morería.



Foto: Facebook: Sílvia Pérez Cruz