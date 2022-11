Cap al vespre és quan estàs com a cansat

i no saps el que fer i et quedes fixat,

i et trobes molt sol i el soroll s’esvaeix

i mires al carrer i no hi ha gaire gent.



I canvien els sons i tot sembla més mort

i vols cridar ben fort que n’estàs fins als collons.

Cap al vespre estàs trist i no saps on anar

i et prepares un whisky i no te’l pots acabar.



I t’encens un cigarro sense ganes de fuma’l

i l’apagues aviat i et tornes a aixecar

i de sobte tens por de sentir-te tan buit

i te’n vas cap al pub i no trobes ningú.



I surts fora al carrer i comences a córrer

i el vent et va assecant el que sembla una llàgrima,

i t’atures cansat amb el nas ple de mocs

i t’empatxes de nit i respires ben fort.



Cap al vespre és quan estàs com a cansat

i no saps el que fer i et quedes fixat,

i et trobes molt sol i el soroll s’esvaeix

i mires al carrer i no hi ha gaire gent.