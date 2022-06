L’olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu.

Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.



I penso en tu a cada moment

des que el sol treu el cap pel Tagamanent

i va il·luminant els somriures de la meva gent.



El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit

els veïns del tercer que se’m queixen dels teus crits d’ahir.



I quan em dius que tens pressa però encara tens temps

d’enganxar-te als llençols durant cinc minuts més.

fent el gos, fent l’amor,

espolsant-nos la mandra molt lentament.



I és que per mi

els teus defectes són tan espectaculars,

ningú podrà fer-me dubtar:

que vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.

Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.



Quan m’enfado i esclates a riure per sota el nas,

quan et dono peixet en els jocs que t’agrada guanyar.



La vida tranquil·la dels dies d’estiu,

les nits a la fresca banyant-nos al riu,

petons i cançons a la platja de Tamariu



I és que per mi

els teus defectes són tan espectaculars,

ningú podrà fer-me dubtar:

que vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.

Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.



La teva veu comença el dia,

la promesa d’una alegria

que viu entre els teus gestos quotidians.

Em quedaré amb tu per sempre,

a la vora de la primavera

que desplegues generosa a cada pas.



I és que per mi

els teus defectes són tan espectaculars,

ningú podrà fer-me dubtar:

que vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.

Vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.