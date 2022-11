Wendy Carlos i el sintetitzador

Wendy Carlos va néixer el 14 de novembre de 1939 a Pawtucket, als Estats Units. Formada en piano clàssic des de ben petita, Carlos va llicenciar-se en física i composició musical a la Universitat de Brown. Va col·laborar amb l’enginyer electrònic Robert Moog en la creació del sintetitzador modular Moog i l’any 1968 va publicar el seu primer disc, Switched-On Bach (Bach connectat), el primer àlbum de música clàssica a arribar a ser disc de platí, on interpretava peces del compositor barroc alemany fent servir només sintetitzadors.



A banda dels seus treballs com a intèrpret de sintetitzador, Wendy Carlos és coneguda per les seves bandes sonores per a les pel·lícules Tron, La taronja mecànica i The Shining. Veiem l’inici d’aquesta darrera, dirigida per Stanley Kubrik, en què la música de Carlos acompanya la família Torrance fins a l’Hotel Overlook, i un breu extracte d’una entrevista concedida a la BBC en què demostra, amb un dels primers sintetitzadors Moog, com s’emula electrònicament el so d’alguns instruments.