Hay un parque en mi Pamplona

que yo quiero recordar.

Florecí con los cerezos

de aquel bonito lugar.



De aquel bonito lugar

siempre guardaré los besos,

los primeros que en mi vida

un chico me quiso dar.



Hay un parque en mi Pamplona

que yo quiero recordar.

En el parque Yamaguchi

yo me debí quedar.



Me pregunto si en Japón

una niña llorará

como yo he llorado amores

en las fiestas de San Juan.



Con los cerezos en flor,

en las fiestas de San Juan,

me pregunto si en Japón

una niña llorará

en el parque de Pamplona

en Yamaguchi ciudad.



Hay un parque en mi Pamplona

que yo quiero recordar.

En el parque Yamaguchi

yo me debí quedar.