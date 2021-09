14 maneres d’aprendre idiomes

Ja fa temps que som conscients de la importància d’aprendre altres idiomes, ja sigui per ampliar les nostres possibilitats professionals o per satisfer inquietuds vitals. La pandèmia, però, ha canviat les regles del joc i la manera com s’han de plantejar aquests i altres aprenentatges. Els cursos tradicionals s’han adaptat a les noves circumstàncies i s’han obert a nous formats per atendre les noves necessitats d’una societat que encara viu sota l’ombra de les distàncies.

És el que ha fet l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, que ofereix formació en anglès, alemany, italià, xinès i francès a la comunitat universitària i a la societat en general a través de cursos presencials, semipresencials, per videoconferència o totalment virtuals per a nivells des d’inicials fins a avançats (la matrícula ja és oberta i els podeu consultar al web de l’EIM). Però l’aprenentatge d’una llengua estrangera es pot abordar des de llocs ben diferents i segons els interessos i possibilitats de cadascú. Segur que trobareu la vostra manera entre aquestes 14 que us proposem.

Foto: Monstera via Pexels

1. Cursos presencials

Els de tota la vida, compartint espai amb altres alumnes i el professorat, però amb totes les mesures de seguretat. Una bona manera de teixir noves relacions en una llengua nova i que situa l’aprenentatge en un espai i temps concrets que pots marcar a l’agenda.

2. Cursos en línia

Si el que t’agrada o et convé més és organitzar-te el temps a la teva manera i aprendre pel teu compte, aquesta és la modalitat de cursos de l’EIM que és més adequada per a tu. Entre horaris de feina i estudis canviants, sempre trobaràs un foradet al teu dia a dia per submergir-te en l’aprenentatge d’una altra llengua.

3. Cursos semipresencials

Tens estones lliures fora de la feina o els estudis? Aquesta modalitat de curs ofereix hores de classe presencials i també recursos per continuar avançant al teu ritme sense perdre el contacte amb altres alumnes i l’aula.

4. Cursos per videoconferència

Durant la pandèmia les pantalles d’ordinadors, tauletes i telèfons van ser la nostra finestra al món. Ara que a poc a poc recuperem els espais de treball i estudi que coneixíem, no podem deixar de banda aquesta manera d’aprendre i hem d’aprofitar-ne els avantatges que ofereix des de la comoditat de casa. Les classes a través de la pantalla han arribat per quedar-se.

5. Cursos híbrids

Tothom té obligacions i no sempre disposem de tot el temps o podem sortir de casa quan ens convingui. Els cursos híbrids conserven l’opció de fer classes presencials i incorporen també hores de classe en línia.

6. Cursos a l’estranger

No hi ha res com submergir-se en un àmbit lingüístic perquè el cervell posi la cinquena i s’obri del tot a una nova llengua i una altra cultura.

7. Jocs i aplicacions mòbils

Amb aplicacions com Duolingo pots començar o millorar en l’aprenentatge d’un idioma seguint lliçons específiques breus, rebent recompenses pel teu esforç i competint (de manera ben sana) amb altres usuaris. A més, si ho vols, t’ajudaran a espolsar la mandra amb recordatoris programats quan sigui l’hora d’avançar en les lliçons. La gamificació és una manera ben divertida d’aprendre.

8. Intercanvis lingüístics

Per conèixer gent mentre practiques un idioma i, alhora, ajudes una altra persona a aprendre català. La Borsa d’intercanvi lingüístic de la UB, per exemple, serveix per crear parelles d’intercanvi de conversa entre un estudiant de mobilitat que està aprenent català i un estudiant catalanoparlant que vol practicar una altra llengua. Junts decidireu on i quan us trobeu i quina mena d’activitats voleu fer: un cafè, passejar, fer una activitat cultural… Un win-win.

9. En versió original

Si t’agraden el cinema i les sèries pots reforçar la comunicació verbal i la pronunciació mirant-les en la seva versió original. Depenent del nivell que tinguis, pots afegir-hi subtítols que t’ajudaran a comprendre paraules noves i no perdre’t cap gir de l’argument. Si actives els subtítols en la llengua original, a més reforçaràs l’ortografia.

10. Llegeix

Si la lectura en la nostra llengua ja és un plaer, imagina’t si ho fas en un altre idioma i així reforces la gramàtica i el vocabulari. Ho pots fer llegint llibres de paper, és clar, però els electrònics ofereixen l’eina de diccionari que segur que en algun moment et pot ser ben útil. Si en lloc de la ficció prefereixes informar-te, pensa que pots llegir els diaris internacionals a través d’Internet. Però compte, no facis trampa i activis el traductor del navegador.

11. Escolta música

Quantes vegades t’has trobat cantant cançons en una altra llengua sense saber ben bé què deies? Posa’t els teus discos preferits i busca les lletres de les cançons al llibret, si els tens en format físic, o a Internet, si els escoltes des d’algun servei en línia. Aprendràs paraules noves mentre gaudeixes la música que més t’agrada.

12. Juga a videojocs

Els jocs en línia permeten fer team amb gent de tot el món. Sigui a través del xat o amb els micro i els auriculars, segur que, de mica en mica, guanyes en fluïdesa i comprensió. Ara bé, si escrius, compte amb les abreviatures o perdràs la partida i faràs cara d’IDK.

13. Escolta audiollibres i Podcasts

A qui no li agrada que li expliquin una bona història? Els audiollibres i els podcasts són una molt bona companyia mentre passegem, feinegem a casa o anem en transport públic. Pots escoltar-ne en molts idiomes i sobre temes ben diferents i ajuden a acostumar l’orella a el so i la cadença d’altres llengües. Només cal que trobis el teu i comencis a fer el millor listening.

14. Enamora’t d’algú de fora

L’amor mou muntanyes, l’amor mou el món, i pot ser una de les millors motivacions per aprendre un altre idioma. I love you, je t’aime, ti amo, ich liebe dich… Perquè dir-li que l’estimes en la seva llengua és una gran mostra d’amor, també a la llengua.