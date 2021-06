Apropa’t a l’arqueologia

Foto: Universitat de Barcelona

Catorze recomana ArqueUB, el projecte de divulgació científica de la Universitat de Barcelona que vol apropar el món de l’arqueologia a la ciutadania i que tindrà lloc durant el mes de juliol de 2021 a la Facultat de Geografia i Història.

L’arqueologia és la ciència que estudia el passat dels humans a través dels objectes que se’n conserven. La Universitat de Barcelona és una de les poques universitats de l’estat espanyol que ofereix un grau d’arqueologia i, a més, compta amb un camp de pràctiques a dins mateix de la facultat. Aquesta situació privilegiada, al barri del Raval de Barcelona, fa d’ArqueUB una proposta molt atractiva per a les persones que vulguin veure de prop com treballa un arqueòleg i descobrir com es treballa en aquesta disciplina.

El projecte ArqueUB ofereix activitats per a persones majors de 15 anys que vulguin descobrir com vivien els veïns i les veïnes del Raval de segles passats i estades setmanals per a joves que hagin cursat quart d’ESO o primer de batxillerat i que vulguin conèixer de primera mà el món de l’arqueologia i que podran treballar amb estudiants universitaris de grau, que els guiaran en la seva feina. D’aquesta manera, podran participar en tasques reals que es fan en un camp de treball. Podeu consultar-ne la informació completa i inscriure-us-hi al web.

Què: ArqueUB.

On: a la Facultat de Geografia i Història (carrer Montalegre, 6, Barcelona).

Quan: el juliol de 2021.

Més informació.