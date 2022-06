Dibuixos per cuidar el planeta

Els guanyadors/res amb el president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, el director de Zona Vallès Occidental de BBVA Catalunya, Daniel Gómez, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Teresa Ciurana. Foto: Berta Tiana

El passat dissabte 28 de maig va tenir lloc a LaFACT Cultural de Terrassa l’acte de lliurament de premis de la 41a edició del Concurs BBVA de Dibuix Escolar que convoca i promou la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA. El certamen va néixer l’any 1982 amb l’objectiu de servir d’estímul per desenvolupar les habilitats i capacitats dels alumnes de primària i de centres d’educació especial en l’àmbit del dibuix i la il·lustració, mentre es fomenta la lectura en català i l’aprenentatge sobre diverses temàtiques.

En aquesta edició, hi han participat 185 escoles de tot el territori català, procedents de 118 poblacions d’arreu de Catalunya, que han fet la selecció prèvia de dibuixos que el jurat, format per representants de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat, de l’Escola d’Art d’Olot, de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa, d’Editorial Mediterrània, un il·lustrador professional i un representant de BBVA, s’ha encarregat de valorar. Finalment, 62 escoles i 76 nens han estat premiats entre primers, segons i tercers en les dues categories establertes d’alumnes entre 6 i 12 anys (una per als cursos de 1r, 2n i 3r de primària, i l’altra, per als cursos de 4t, 5è i 6è). 34 dels quals han estat accèssits procedents de centres d’educació especial. Els guanyadors han obtingut un diploma acreditatiu, un pack de dibuix i pintura, i el llibre il·lustrat del concurs amb els dibuixos seleccionats.

Els treballs premiats han servit per il·lustrar un nou llibre de la col·lecció “Concurs de dibuix escolar”, Què li passa al corall? I altres contes per cuidar el planeta (Editorial Mediterrània), que inclou sis contes, escrits per Júlia Prunés, escriptora especialitzada en educació emocional, que per segon any consecutiu s’han alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Organització de les Nacions Unides ens proposa assolir per transformar el món i preservar el planeta.

A banda del lliurament de premis, els assistents, nens, familiars i mestres, van poder gaudir de l’espectacle de circ i pallassos Passa volant… reciclant!, de la

companyia TOT CIRC, on el públic va gaudir dels diferents números de circ, malabars, punteria, equilibri, acrobàcies… amb la peculiaritat que es fan amb materials de reciclatge. L’acte va comptar amb la presència del president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, el director de la Zona Vallès Occidental de BBVA Catalunya, Daniel Gómez, i la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Teresa Ciurana. També tots els nens i nenes premiats amb els seus familiars i professors, que van venir procedents de diverses poblacions de Catalunya.