[FES]-te sostenible!

El nostre futur i el de casa nostra –la de tots, el nostre planeta– penja d’un fil. És hora de moure fitxa, de fer canvis, petits, mitjans i grans. L’educació és l’eina més poderosa per construir un futur sostenible, per prendre consciència i aprendre noves maneres de viure que ens permetin continuar vivint.

El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla treballa la sostenibilitat de manera transversal i és l’eix central del seu projecte educatiu. Des de fa quatre anys enfila el fil a l’agulla convocant el Festival de l’Educació per la Sostenibilitat [FES], el punt de trobada de tots aquells que treballen per construir un futur més sostenible. En l’edició de 2022 el FES es transforma i tindrà dues jornades: la primera, el divendres 7 d’octubre, centrada en els professionals de l’educació i les arts; i la segona, l’endemà dissabte 8 d’octubre, pensada per a un públic familiar amb tallers, espectacles i altres activitats.



El [FES] de les famílies

Durant tot el dia 8 d’octubre, el [FES] més familiar comptarà amb activitats dissenyades per a un públic generalista amb ganes d’impulsar petits canvis per fer del planeta un lloc més sostenible ambiental, social, econòmica i culturalment:

Tallers: dissabte al matí i a la tarda s’organitzaran cinc tallers que formen part de la proposta educativa del Museu de la Vida Rural, emmarcada en l’educació cultural per la sostenibilitat. Petits i grans podran abordar mentre juguen qüestions com la gestió de l’aigua, la immigració, la resiliència o els Objectius de Desenvolupament Sostenible en activitats dirigides com L’aigua en joc i Relats arrelats (pensats per a infants de 3 a 8 anys) o Generació [Re] i Sostenibilitat en joc (a partir de 8 anys).

Foto: Museu de la Vida Rural

Contes, teatre i música: el [FES] programa quatre espectacles de proximitat. A les 10:30 h, La Musca aproparà als més petits el món rural i les feines que es desenvolupen en diferents camps de conreu amb el conte Al camp!; a les 12:30 h, Una pedra a la sabata, una peça de teatre visual amb textos de Perejaume i Joan Brossa, del director d’escena i titellaire català Joan Baixas aportarà una mirada contemporània vers el món rural; a les 13 h, La Tresca i la Verdesca convertirà històries en cançons, i les cançons en jocs a l’espectacle participatiu A quant va la mel?; a les 16:30 h, el circ mòbil Nilak portarà al púlbic un extracte de Runa, de l’artista sirià Amer Kabbani; i a les 18 h serà l’hora de la música tradicional i l’alimentació amb La Filomena se’n va al mercat, un espectacle familiar de Jordi Palet i Puig que interpreten Els Ministrils del Raval i l’actriu Montse Pelfort.

El tancament del [FES] d’enguany serà a càrrec del cantautor de la Ribera d’Ebre Xarim Aresté. que presentarà Ses entranyes, un disc fràgil, humà, reposat, de sabor clàssic i cosit amb sentiment acompanyat dels músics Richard Sohn als teclats, Joan Garcías al contrabaix, Enric Fuster a la bateria i, a la secció de vents, Pep Garau a la trompeta i Tomeu Garcías al trombó.

Tastos de vins: a les 12 h i les 18:30 h, els adults podran gaudir d’una zona tranquila on degustar un dels productes estrella de la Conca de Barberà: el vi. De la mà d’un celler de la comarca, podràs tastar una part del territori i conèixer el caràcter únic de la Denominació d’Origen Conca de Barberà.

Durant tot el dia, al Museu (obert des de les 10 h fins a les 21 h) s’hi trobaran un joc de pistes, projeccions de cinema, l’exposició permanent i les temporals i el taller Quina Canya! de construcció de joguines i instruments populars fets a partir de la canya. A més, durant tota la jornada la Guingueta del Museu posarà a disposició del púlbic diverses opcions de menjar ecològic i de proximitat. L’entrada tindrà un cost de 5 euros, excepte per als menors de tres anys que serà gratuït. Es poden adquirir en línia i donaran accés a totes les activitats programades pel dissabte 8 de setembre.

Foto: Museu de la Vida Rural

El [FES] professional

El divendres 7 d’octubre se celebrarà el [FES] professional, un espai de trobada de la comunitat educativa per conèixer i intercanviar experiències amb el sector cultural i de les arts. La jornada començarà a les 17:30 h i l’obrirà la ponència en què la professora de filosofia Lali Bosch parlarà del seu darrer treball, El meu nom és Univers, un llibre on s’entrellacen la ciència, l’art i les humanitats en una crida a la transversalitat i unitat del coneixement. A les 18 h serà el moment de descobrir cinc experiències educatives i culturals enfocades a la sostenibilitat on hi participaran agents pedagògics com les ZER de Poblet o de la Conca de Barberà, l’editorial La Musca o l’escola La Farga de Salt.

El [FES] professional comptarà amb dos tallers: el primer a càrrec del coreògraf i pedagog Aimar Pérez Galí i el segon amb el Cor Jove Amics de la Unió, que amb Les Eines revisa l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquestes dues propostes, es fan en col·laboració de l’espai escènic itinerant Nilak i de Fira Mediterrània.

La participació a la jornada professional del festival és gratuïta amb inscripció prèvia.