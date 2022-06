Per què és important formar-se en psicomotricitat?

La paraula “psicomotricitat” està formada per “psico” i “motricitat”. Per tant, lliga el món socioafectiu i cognitiu amb el moviment del cos. En educació és importantíssim tenir-la present, però per poder-la exercir no n’hi ha prou amb fer una optativa en el grau d’educació. La UVic-UCC ofereix el Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica, que començarà l’octubre del 2022 i ja té les preinscripcions obertes. Nina Mora, que n’és la coordinadora, ens explica per què cal tenir-la present.



“Durant els primers anys de vida la psicomotricitat juga un paper fonamental en el desenvolupament neuromotor dels infants, i de retruc, en el cognitiu, afectiu i social. Els ajuda a tenir més domini del cos, a millorar l’atenció, la concentració i la creativitat. I els dona eines per tenir una millor relació amb els iguals i per afrontar les seves angoixes i pors.”



Quan se’n fan sessions, pel que fa al paper del terapeuta explica que “el seu cos ha d’entrar en sintonia amb el cos del nen, donant-li seguretat física i emocional i situant-lo en un marc de plaer que permeti construir. L’adult ha d’estar sempre disponible, com un element més de joc, però marcant els límits. I tenint especial cura en les emocions, ja que són el vincle entre el cos i el pensament, els mecanismes automàtics de protecció.”



I si parlem de les qualitats que ha de tenir un especialista en psicomotricitat, en destaca unes quantes: “Ha de saber escoltar el cos de l’infant, el seu to muscular, les relacions que estableix amb els altres, amb els objectes, amb l’espai que l’envolta. El seu llenguatge ha d’anar en sintonia amb la gestualitat: ha de mostrar que està disponible. És important la mirada individual, però també la perifèrica: la que reconeix sense jutjar, la que arriba al grup, a tota la sala de psicomotricitat. S’ha de tenir clara l’autoritat: l’adult és la llei, qui dona estructura i estableix els límits per donar seguretat, però no podem oblidar l’empatia: l’acceptació incondicional de l’altre, de com és i de quines són les seves circumstàncies. I per últim, cal remarcar la visió objectiva: la distància justa amb què aculls les necessitats de l’altre.”



Aquí podeu llegir tota la informació sobre el màster, on s’ensenyarà a fons el que Nina Mora ha explicat.