Veus per Ucraïna al MACBA

Cortesia de Frederic Amat

Catorze recomana la taula rodona Veus per Ucraïna. El museu com a refugi que el MACBA acollirà a l’Auditori Meier el dimecres 27 d’abril de 2022 a les 19 h. L’activitat és gratuïta i presencial (amb inscirpció prèvia), però també es podrà seguir en directe des de la pàgina web del museu i al seu canal de YouTube.

Com pot el món de la cultura esdevenir un espai de refugi, més enllà d’expressar el rebuig a la invasió russa d’Ucraïna i a qualsevol guerra? Com les institucions culturals poden emparar els i les artistes i agents culturals, les manifestacions artístiques i els fons patrimonials? La taula rodona Veus per Ucraïna. El museu com a refugi, moderada per la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, reflexionarà sobre el concepte “museu com a refugi” i obrirà el diàleg amb els convidats, una nodrida fila zero formada per institucions locals i altres agents culturals i artístics, i el públic assistent, tant presencial com online.

La sessió serà en anglès amb servei de traducció simultània només per al públic presencial i comptarà amb la participació de:

Vasyl Cherepanyn (cap del Visual Culture Research Center, Kíiv): es connectarà des del terreny per compartir les iniciatives que han pogut engegar des de la capital ucraïnesa.

Marita Muukkonen i Ivor Stodolsky (membres fundadors del col·lectiu Artists at Risk): presentaran la futura oficina a Barcelona i repassaran les seves experiències en altres conflictes i situacions, recent arribats de la Biennal de Venècia, on han promogut una acció davant del Pavelló Rus.

Natalia Sielewicz (curadora al Museu d’Art Modern de Varsòvia): parlarà de la iniciativa del Centre Comunitari Solidari Słonecznik (Gira-sol), que es va activar la primera setmana de la invasió russa d’Ucraïna al Museu per part d’un grup d’artistes, activistes i Blyzkist (Proximitat) col·lectiu format per educadors, artistes i activistes ucraïnesos. També pertany al Sunflower Digest, un grup de reflexió i plataforma editorial que es llançarà aviat i que lluita contra la desinformació, els estereotips i la propaganda que busca minar la resistència ucraïnesa a la invasió russa.

Rasha Salti (escriptora i curadora de la diàspora palestina): des de Beirut, contribuirà a obrir el focus, exposant aprenentatges situats en conflictes cronificats.

Què: la taula rodona Veus per Ucraïna. El museu com a refugi.

On: a l’Auditori Meier del MACBA (Plaça dels Àngels, 1, Barcelona).

Quan: el dimecres 27 d’abril de 2022, a les 19 h.

Més informació.

Podreu seguir la sessió en directe en aquest enllaç: