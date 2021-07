A pintar, canalla!

Foto: Fundació “La Caixa”

Catorze recomana Oh, pintura!, una activitat creativa del CaixaForum Barcelona pensada per al públic familiar i infants a partir de 6 anys que es pot gaudir els dimarts, dijous i dissabtes d’agost de les 17 h fins a les 20 h.

Els paisatges sempre han inspirat els artistes, però també els infants a l’hora d’agafar un llapis o un pinzell. Un arbre, una muntanya, els núvols, les flors… Però l’entorn urbà i industrial també pot ser una molt bona font d’inspiració, només cal parar atenció a les canonades d’una fàbrica, un entramat de carrers, una xarxa d’autopistes, un circuit elèctric o un microxip. Oh, pintura! vol apropar els infants a aquest món fascinant de connexions i laberints de color, explorant, amb la pintura de sempre, les noves formes de la contemporaneïtat.

Oh, pintura! és una activitat gratuïta semidirigida i els infants hi han d’anar acompanyats, com a mínim, d’un adult. L’activitat dura aproximadament 45 minuts i la reserva es fa per franges horàries a través d’aquest enllaç.

Què: els tallers Oh, pintura!.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: fins al 29 d’agost de 2021 en diversos horaris.

