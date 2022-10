Barcelona dibuixa l’abraçada

Foto: Dragos Gontariu

Catorze recomana la nova edició del Barcelona Dibuixa, el festival del dibuix que organitzen el Museu Picasso i l’ICUB i que tindrà lloc el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre de 2022 en diversos espais de la ciutat. Totes les activitats són gratuïtes.

Un any més torna el Barcelona Dibuixa, i ho fa per fer-nos una gran abraçada, espontània, efusiva i afectuosa com les que ens fèiem abans de la irrupció de la pandèmia en les nostres vides. La nova edició del gran festival del dibuix converteix l’abraçada, la recuperació del contacte, en el seu motiu central, un retrobament físic que protagonitzarà els més de 40 tallers per a totes les edats que es duran a terme en museus, escoles, centres cívics i culturals, teatres i altres espais de tots els districtes de la ciutat.

El Barcelona Dibuixa 2022 creix en escenaris i horaris: si fins ara el festival tenia lloc en una única jornada, ara passa a ocupar un dia i mig: la tarda del dissabte 22 d’octubre (de 15 a 19 h) i tot el diumenge 23 d’octubre (d’11 a 19 h); i els tallers tindran lloc als centres cívics Can Felipa, Convent de Sant Agustí, Besòs i Sant Andreu, a El Born Centre de Cultura i Memòria, el Memorial Democràtic, el Museu de Ciències Naturals, el MUHBA Vil·la Joana, el Castell de Montjuïc, el Museu d’Història de Catalunya, Can Framis, la Fundació Antoni Tàpies i la Fundació Joan Miró, entre molts altres espais. I, per descomptat, al Museu Picasso, que el dia 23 concentrarà mitja dotzena de propostes, com ara La gran abraçada, la construcció col·lectiva d’una muntanya de pedres al Pati Noguera, i Cadàver exquisit amb Exquisite Workers!, que convidarà el públic familiar a crear els personatges més divertits i originals per mitjà d’un joc ideat pels surrealistes. A més, per participar en aquesta nova edició no caldrà inscripció prèvia i la durada dels tallers serà il·limitada. En podeu consultar la programació completa en aquest enllaç.

Què: Barcelona Dibuixa 2022.

On: a diversos espais de la ciutat.

Quan: els dies 22 i 23 d’octubre en diversos horaris.

Més informació.