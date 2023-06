Encanteris, sortilegis i oracles al Macba

Catorze recomana Invocacions, un programa de performance, música i arts en viu que tindrà lloc els dimecres 14 i 21 i el dijous 22 de juny, a partir de les 19.30, a la Capella del Macba i al Convent dels Àngels. Aquesta activitat, que coincideix amb el solstici d’estiu, planteja els rituals com a eina transformadora i subversiva. Comissariada per Sabel Gavaldon i Alicia Escobio, aquesta activitat neix en el marc de l’exposició Corpus Infinitum, en què Denise Ferreira da Silva i Arjuna Neuman pretenen desordenar la raó occidental. Per això, el programa compta amb un grapat d’artistes que repensen les maneres amb què habitem el món. El missatge és clar: no estem sols, sinó que el compartim amb vius, morts, animals, plantes, oceans, boscos, astres i esperits.



El primer acte d’Invocacions serà el dimecres 14 de juny, amb Submission Submission. Bryana Fritz assumirà el paper d’hagiògrafa amateur. Etimològicament, l’amateur es refereix tant al principiant com a l’amant. L’hagiògraf, com en el gènere literari medieval de l’hagiografia, és qui escriu les vides dels sants. Així doncs, en una sèrie de retrats performatius, Fritz encarnarà les estratègies corporals, retòriques i performatives que les santes i místiques medievals utilitzaven per subvertir les seves vides, morts i passions. En el marc del Festival Sâlmon, performarà els seus retrats de Hildegarda de Bingen, Caterina de Siena, Cristina de Bolsena, Llúcia de Siracusa i Joana d’Arc.



El dimecres 21 a les 19:30, la punxadiscos i astròloga Manuka Honey farà una lectura de cartes i també s’hi presentarà el Tarot de Drogues, resultat de la col·laboració entre Christina Schultz i Metzineres, un col·lectiu del Raval que ajuda dones en situacions de vulnerabilitat i violència. Ariadna Guiteras presentarà la performance La somnàmbula, en què rescatarà històries sobre espiritisme i feminisme i invocarà Amalia Domingo Soler, mèdium anarquista del segle XIX. Itxaso Corral, a Oscil·lants, aplegarà “cal·ligrafies, coreografies i gramàtiques màgiques”. Patricia Domínguez desenterrarà històries de terres indígenes devastades per l’extractivisme neoliberal, i l’artista Cruhda, que barreja música electrònica i folklore, actuarà amb la visualista gallega Judith Adataberna.



L’acte del dijous 22 s’encetarà amb un ritual que honrarà les vides i morts que s’interconnecten, i serà a càrrec de Marina Monsonís, Cantaires de la Barcelona, Juan Carlos Lérida i el Sindicat de Manters, mentre que Metzineres i Christina Schultz continuaran amb el seu tarot. Més tard, Jesús Jeleton farà una Lectura de cartes floral i JOVENDELAPERLA i BERENICE, units en el duet Quart de Pastilla, oferiran un espectacle entre la poesia i els sons. Posaran el punt final a la nit Safety Trance, àlies del punxadiscos veneçolà Cardopusher, i novament Manuka Honey, amb un DJ set.



Què: Invocacions. Programa d’encanteris, sortilegis i oracles.

On: a la Capella del Macba i al Convent dels Àngels.

Quan: el 14, 21 i 22 de juny.

Més informació.