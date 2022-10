Neix el Festival TRO

Catorze recomana la primera edició del Festival TRO, un projecte d’Edicions Poncianes i el Centre de les Arts Lliures, amb comissariat de La Sullivan, que se celebrarà els dissabtes 5, 12 i 19 de novembre, de 12 a 14 h, a la Fundació Brossa. L’assistència és gratuïta

El Festival TRO neix amb la voluntat de donar una forma nova als llibres que publica Edicions Poncianes. Des d’una perspectiva performàtica i coral, el festival agermana creadors que tornen als textos per fer de la literatura la cita que convoca altres disciplines: l’art, el pensament, la poesia, la música, l’humor i la dansa. El creadors convidats reinterpretaran autors clàssics, descobriran i reivindicaran referents oblidats i actualitzaran autories que encara avui dialoguen amb nosaltres. Aquesta n’és la programació:

5 de novembre, Ser bèstia:

La primera sessió del festival comptarà amb set intervencions a partir de set poètiques diferents. Guillem Balart partirà d’Allen Ginsberg; Marc Giró, de Víctor Català; Glòria Ribera s’agafarà a Arthur Rimbaud; Cristina Morales, a Walt Whitman; Roger Peláez, a Albert Camus, Valentín Roma prendrà com a referència Marguerite Duras; i Elisa Victoria, a Virginia Woolf

12 de novembre, Obrir el cànon:

La segona cita del festival prendrà Adrienne Rich com a pretext per demanar a diversos creadors que facin una lectura personal d’un referent silenciat de la seva disciplina. Hi participaran Pol Guasch i Ada Bruguera, Fina Birulés, Kelly Lua, Miquel Missé, Aimar Pérez Galí, i Maguette Dieng, de Jokkoo Collective, que tancarà la sessió amb un DJ set.

19 de novembre, Tornar a Pasolini:

Enguany se celebra el centenari de Pasolini. Les escriptores Gabriela Wiener i Layla Martínez conversaran sobre la continuació del seu llegat; Carles Viarnès i Sara Fontán musicaran en directe un muntatge audiovisual inèdit a partir dels seus films creat per la directora Núria Giménez Lorang; i, finalment, amb l’humor intel·ligent que la caracteritza, Ana Polo revisarà les entrevistes sobre amor i sexualitat que Pasolini va rodar a Comizi d’amore.

Què: la primera edició del Festival TRO.

On: a la Fundació Brossa (Flassaders, 40, Barcelona).

Quan: els dissabtes 5, 12 i 19 de novembre de 2022.

Més informació.