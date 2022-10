Parlar català és a les teves mans

Catorze recomana l’exposició Parlar és a les teves mans, creada per la Secretaria de Política Lingüística del departament de Cultura, amb el suport de la Federació de Sords de Catalunya, que es pot visitar fins al 6 de novembre de 2022 a l’Espai Àgora del Museu d’Història de Catalunya.

Des de fa milers d’anys que tenim referències de persones sordes que es comunicaven entre si gestualment amb les mans. Desconeixem com eren aquelles llengües de signes, que s’han perdut, però sí que coneixem l’origen de moltes de les actuals, que es van forjar al segle XVIII. També la llengua de signes catalana (LSC) va fer les primeres passes a finals d’aquell segle i ha viscut una història de més de 220 anys, amb alts i baixos, fins a arribar al seu reconeixement social i legal al segle XXI.

L’exposició Parlar és a les teves mans s’endinsa en la comunicació visogestual de les persones sordes i sordcegues i també en la seva cultura. Ofereix un recorregut amb informació textual i gràfica, acompanyat de recursos audiovisuals i interactius, per fomentar el coneixement de la llengua de signes catalana (LSC) com una manifestació més del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.

La mostra està formada per 8 mòduls o estructures que combinen fusta amb materials audiovisuals, cadascun dels quals ens acosta a diferents aspectes de la vida i la cultura en LSC, com es manifesta la llengua de signes i com és practicada pels seus usuaris, en diferents situacions, necessitats i contextos.

Què: l’exposició Parlar és a les teves mans.

On: a l’Espai Àgora del Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3, Barcelona).

Quan: fins al 6 de novembre de 2022.

