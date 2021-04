Idiorítmies, una vida per viure-la

Consul et Meshie Foto: Anja Weber



Catorze recomana Idiorítmies, el programa de performances, laboratori i llenguatge que el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) programa pels dies 28, 29 i 30 d’abril de 2021. Les places són limitades i cal inscriure-s’hi prèviament.

Idiorítmies es desplega a partir del concepte de Roland Barthes d’«idiorítmia», una manera de reivindicar una convivència que no fos alienant davant de l’expansió del capitalisme. Des de l’experiència de la performance i la dansa, André Lepecki va reprendre aquest concepte d’«idiorítmia» per descriure el moment de la trobada amb l’altre, un esdeveniment en què coincideixen la poètica, la política, l’art i l’ètica per fer possible una vida que valgui la pena de ser viscuda. Aquesta edició d’Idiorítmies, comissariada per Ruth Estévez i Pablo Marínez, recull part de les propostes que no es van poder dur a terme en la de 2020, però que en el context actual adquireixen nous sentits, i proposa avançar-se quan es pregunta: com podríem aprendre d’aquesta experiència i construir nous cossos imaginants per als canvis que vindran? En comptes de proposar una lluita frontal contra un possible enemic, aposten per un repertori múltiple i descentralitzat, encara que això vulgui dir forçar les coses fins als límits i començar de nou.

Idiorítmies proposa el treball d’Antonia Baehr, Latifa Laâbissi, Evann Siebens, Idoia Zabaleta i Jaume Ferrete que, des de la coreografia, la dansa i la performance, analitzen diversos protocols de comportament reprimit mentre provoquen relacions i reaccions capaces de suscitar noves formes de subjectivitat. Podeu consultar-ne la programació al detall en aquest enllaç.





Què: Idiorítmies.

On: al Convent dels Àngels i la capella del Macba.

Quan: 28, 29 i 30 d’abril de 2021.

Més informació.