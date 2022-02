Igualada, capital cultural

Foto: Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022

Igualada és, aquest 2022, la Capital de la Cultura Catalana. La ciutat afronta el repte com una oportunitat per fer valdre la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines i mostrant el ric teixit cultural igualadí a través de més de 250 activitats culturals previstes pel primer quadrimestre de l’any. Des de xerrades, exposicions i concerts fins a visites al patrimoni arquitectònic i trobades de cultura popular, us en presentem 14 propostes.

1. Acte inaugural: Concert Jordi Savall

Dissabte 5 de febrer, a les 19:30 h, a la Basílica de Santa Maria.

El Mestre Jordi Savall, músic igualadí, dirigirà la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI interpretant el Llibre Vermell de Montserrat, un dels còdexs musicals més significatius del segle XIV per la varietat d’obres i estils que inclou. L’acte, per al qual no hi ha entradetes disponibles, es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Igualada i comptarà amb la presentació del musicòleg Oriol Pérez, que parlarà sobre la trajectòria de Jordi Savall.

2. Cicle Diàlegs Capitals

Un cop al mes des del dimarts 22 de febrer i en diversos espais.

Un cicle de pensament que convida a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.

La literatura, una eina per pensar, 22 de febrer, 19:30h, Teatre Municipal de l’Ateneu. A través d’autors com Plató i Tabarovsky, el filòsof Arià Paco i l’escriptor Borja Bagunyà oferiran una visió del paper de la literatura en el pensament.

El repte del segle XXI: el col·lapse ecològic, 17 de març, a les 19:30 h, Teatre Municipal de l’Ateneu. L’antropòloga i enginyeria Yayo Herrero i l’enginyer especialista en anàlisi del cicle de vida i canvi climàtic, Pere Fullana exposaran els principals reptes mediambientals actuals a través d’una narrativa que faci intel·ligible la noció de col·lapse ecològic i oferir noves fórmules per conjugar la vida i el medi ambient.

Zementiri Igualada, 30 d’abril, a les 11 h, Cementiri nou d’Igualada. L’arquitecta Carme Pinós, recentment guardonada amb el Premio Nacional de Arquitectura 2021 que atorga el govern espanyol, coautora del Zementiri, i un col·lectiu d’arquitectes joves igualadins, que conversaran i reflexionaran al voltant de l’arquitectura en l’actualitat.

L’arquitecta Carme Pinós

3. Festival de fotografia FineArt

Del 25 de febrer al 20 de març a diversos espais.

El festival de fotografia celebra 10 anys consolidat com un referent en els circuits fotogràfics en l’àmbit estatal i l’objectiu d’acostar la fotografia a tots els públics, dinamitzar els espais on es duen a terme les exposicions i mostrar Igualada com a ciutat fotogràfica i de disseny. En aquesta edició comptarà amb exposicions de 28 fotògrafs i 11 escoles de fotografia i també les dedicades a dos Premis Nacionals de Fotografia, Chema Madoz i Ramón Masats.

4. Mostra Igualada

Del 31 de març al 3 d’abril a diversos espais.

La fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya, amb més de cent representacions, al voltant de 36.000 espectadors i més de 1.000 professionals que la converteixen en un esdeveniment clau que vol configurar les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen.

5. Festival Anòlia

Els dies 9, 13, 14, 15 i 16 de juliol, al Pati del Museu de la Pell i el Parc Central.

La 34a edició del Festival Anòlia formarà part dels actes de la Capital de la Cultura Catalana, que en aquesta edició promou les propostes musicals que compaginen els artistes locals emergents amb formacions consolidades en l’àmbit català. La programació del festival es concretarà pròximament.

6. Visites culturals als espais patrimonials d’Igualada

Diverses dates i diversos espais (els podeu consultar al web).

La programació dedicada a la història i patrimoni compta amb les visites guiades, a càrrec de David Martínez, al Zementiri, obra d’Enric Miralles i Carme Pinós i un referent mundial de l’arquitectura dels anys vuitanta; i el Fort de Sant Magí, ermita que durant la primera guerra carlina va ser reconstruïda com a fort. A més es podran continuar visitant de manera guiada l’adoberia Cal Granotes (Museu de la Pell d’Igualada) i Igualada Medieval, per descobrir els orígens mil·lenaris de la ciutat.

7. Integral de Sonates de Beethoven

Els dies 18 i 25 de març i 8 i 22 d’abril, a les 19:30 h, al Teatre Municipal de l’Ateneu.

El conjunt de les 10 sonates per a violí i piano de Beethoven, després del cicle dels seus quartets de corda, suposa el grup d’obres de cambra més importants del compositor de Bonn dedicades a una mateixa formació. Els professors dels conservatoris de Vic i Igualada Miquel Córdoba i Gabriel Coll (violí) i Guillem Martí i Ana Carro (piano) interpretaran les sonates en quatre concerts diferents.

8. Aixequem la mural!

Del 14 al 20 de març, al carrer de Sant Magí.

Aquest projecte d’art urbà, presentat per l’artista Núria Riba, va obtenir la tercera posició al procés participatiu d’Igualada Capital de la Cultura Catalana. L’artista durà a terme tres murals dedicats a les entitats culturals i/o tradicions de la ciutat. El primer serà dedicat al bicentenari de l’Antic Gremi de Traginers.

9. Petites Biblioteques Lliures

El projecte s’inspira en les Little Free Libraries que hi ha arreu dels EUA i vol fer arribar els llibres i el plaer de la lectura a diferents zones de la ciutat, promoure l’intercanvi gratuït de llibres per a totes les edats, fer comunitat i ampliar l’accés als llibres a zones que queden més allunyades de la Biblioteca Central d’Igualada i crear enllaços amb les associacions veïnals a través del manteniment de les Petites Biblioteques Lliures i de l’organització d’activitats al seu voltant. Per això s’instal·laran entre tres i sis casetes de fusta que contindran una selecció de llibres provinents dels duplicats dels què disposa la Biblioteca Central d’Igualada.

10. Homenatge a Marina Tomàs i al Circ Raluy

El dissabte 23 d’abril, a les 13 h, al Parc Central d’Igualada.

La ciutat homenatjarà a la igualadina Marina Tomàs Jorba, matriarca i fundadora, amb el seu marit Lluís Raluy, del Circ Raluy. Durant l’acte d’homenatge es descobrirà una placa memorial i es farà un acte protocol·lari de donació del fons bibliogràfic i documental del món del circ, recollit per Josep Elias i Farré, a la ciutat d’Igualada. A més, del divendres 22 d’abril fins al diumenge 1 de maig, el Circ Històric Raluy s’instal·larà al Parc Central amb motiu de la capital de la cultura catalana.

11. Festivitas Bestiarium

El dissabte 19 de novembre, a L’Escorxador Espai Cultural.

Amb motiu de la capital de la cultura l’any 2022, Igualada es converteix en l’epicentre de la cultura popular amb la programació de la trobada que agrupa totes les bèsties d’arreu de Catalunya que ocuparan els carrers i places d’Igualada.

Foto: Festivitas Bestiarium

12. Trobada estatal de cavalcades de Reis patrimonials

Data i ubicació pendents de concretar.

Unes jornades, producte d’un procés participatiu ciutadà, que volen ser punt de trobada entre les diferents mostres i festes vinculades a la jornada del 5 de gener com les d’Alcoi, Sevilla o Sant Vicent dels Horts, que compten amb les cavalcades de reis amb models i antiguitat molt similars a la d’Igualada. En aquesta cita també es tractaran la visió científica dels experts sobre l’origen de la Festa o els reptes i problemàtiques que sovint es donen en les organitzacions.

13. XIX Zoom Festival

Del 22 al 26 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu i Ateneu Cinema.

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya és un certamen internacional que dona visibilitat als continguts audiovisuals de qualitat, en diversos formats i creats per a tot tipus de plataformes, des de la televisió fins a espais digitals. Nascut el 2003 a Igualada amb l’objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva, el Zoom va ser primer festival de l’Estat espanyol que va apostar pel cinema creat per a la petita pantalla. Al llarg dels anys el certamen s’ha reinventat, ampliant la participació a altres gèneres, formats i plataformes.

14. Acte de cloenda d’Igualada Capital de la Cultura Catalana

Un espectacle participatiu en format de cantata, orquestra en directe, amb la participació de més de 400 cantaires de les corals i escolars de primària, a més de diversos actors, ballarins i entitats de la ciutat. La proposta artística estarà inspirada en el llibre escrit pel desaparegut Antoni Dalmau Pels camins de la història d’Igualada, des que l’indret era un llac fins a l’actualitat, potenciant la idea de l’encreuament de camins i del mestissatge en el trànsit de les diferents cultures. La composició de la música anirà a càrrec del compositor Carles Prat i els textos d’Anna Marsal.