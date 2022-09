L’Antiga Fàbrica Damm celebra La Mercè

Foto: Estrella Damm

Amb el setembre torna La Mercè i, un any més, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm es converteix en un dels punts neuràlgics de la Festa Major de Barcelona. Durant els dies 25 i 26 acollirà una completa programació gratuïta per a totes les edats que combinarà concerts en directe, DJs, activitats per a tota la família i una àmplia oferta gastronòmica que se suma als concertes multitudinaris que la cervesera organitza a la platja del Bogatell previstos pels dies 23 i 24.

El diumenge 25 passaran per l’escenari de l’Antiga Fàbrica Júlia Colom (12 h), les artistes Krissia i Lil Ella (17:15 h) amb el seu híper-pop d’habitació –comissariades pel seu segell Jeanne d’Arc Records–, el postpunk de Fotos de la novia (18:15 h), el reggaeton de Cooba i La Queency (19:15 h) −en un concert conjunt−, i l’electrònica pop d’AL-V (20:15 h). Complementant les actuacions en directe, la música seguirà sonant entre concert i concert gràcies a les sessions de DJ de Marta Mer (12 h) i Meritxell de Soto (14 h).

El dilluns 26 serà el torn de Vignesh Melwani i Isa Belle, agrupats dins el col·lectiu de joves asiàticdescendents Catàrsia 13 h). Els seguiran Anna Ferrer (17:15 h), que portarà a l’escenari la seva essència folklòrica mesclada amb bases electròniques i música experimental d’origen mediterrani; Magia Bruta (18:15 h), que presentaran el seu àlbum debut de pop místic Un día nuevo, i el live show de Los Voluble (19:15 h), amb la seva mescla de flamenc, electrònica, humor i crítica social. El productor Mans O (20:15 h ) tancarà el darrer dia de concerts amb la seva electrònica underground. Els DJs convidats per aquesta segona jornada seran DJ Yamamemaru (12 h) i DJ Hanakito (14 h).

La gastronomia tornarà a ser un dels plats forts a l’Antiga Fàbrica. Les food trucks de Fileteando, Hamburguesa Nostra, Indi Food Truck, Las Muns, María una Crep, Pepitu, Retruc i The Fish & Chips Shop oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques per a tots els gustos, sempre acompanyades per les cerveses Damm. A més, a la Sala de Màquines de l’Antiga Fàbrica s’habilitarà un espai en el qual es podran degustar totes les especialitats de la cervesera.

Foto: Estrella Damm

A més de l’oferta musical, els voltants de l’Antiga Fàbrica s’ompliran també de l’esperit alegre i festiu de la Mercè gràcies als espectacles de dansa, circ i jocs del MAC Festival. La seva programació, concebuda per a tots els públics, oferirà un ventall multidisciplinari d’arts al carrer. S’hi podran seguir estimulants projectes de creació artística com l’intercanvi de dansa bidireccional entre Moçambic i Euskadi (Otempodiz d’Ertza), o l’emotiu circ d’acrobàcies en parella de Duo Kaos amb l’espectacle Time to Loop. La comèdia Wet Floor, de la catalana Cris-is, despertarà més d’una riallada entre el públic gràcies a les peripècies de la seva protagonista. A més, els infants de 3 a 8 anys trobaran estímuls inesgotables gràcies a les propostes de La Tal −amb una representació singular de The Incredible Box que despertarà els riures més sincers−, i de Toc de Fusta, un engranatge trencaclosques amb què podran construir un autòmat de gran format. Trobareu el detall dels horaris en aquest enllaç.