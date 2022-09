Torna la festa de festes, torna La Mercè

Després de dos anys de limitacions i restriccions, La Mercè de 2022 torna als carrers i places de la ciutat per omplir-los de música, cultura popular i arts escèniques i de carrer. La Festa Major de Barcelona, del 23 al 26 de setembre, recupera escenaris com el de la platja del Bogatell i la Rambla de Raval i, perquè la retrobada sigui encara més festiva, estrena espais a la Zona Universitària, el Parc de l’Aqüeducte, a Ciutat Meridiana, i la Ronda de Sant Antoni a la celebració. En total, 12 escenaris de música i 7 espais dedicats a les arts de carrer, a més de les desenes de places i carrers que ocuparà la cultura popular, que s’ompliran amb desenes de propostes locals i internacionals per a tots els públics i que convidaran els barcelonins i barcelonines a gaudir de la festa major de forma oberta i gratuïta.

El Repic de campanes del Campanar de la basílica de Santa Maria del Pi, el pregó de la cineasta Carla Simón, guanyadora de l’Os d’Or a la Belinale i filla de Barcelona, i el tradicional Toc d’inici, interpretat pels Ministrils del Camí Ral, donaran el tren de sortida el divendres dia 23 a La Mercè del retrobament, que tindrà Roma com a ciutat convidada.

Detall del cartell de La Mercè 2022, obra de David de las Heras

La Mercè, un festival de festivals

Les tres potes que sostenen la Festa Major de Barcelona són la música, la cultura popular i les arts escèniques, tres àmbits que presenten cadascun una programació nodrida, rica i de qualitat que els fa ser veritables festivals sota el paraigua de La Mercè:

Un dels trets més característics de les activitats de cultura popular és l’ocupació de l’espai públic per al gaudi ciutadà. Mostra d’això son les diferents rues i cercaviles que tindran lloc entre el 23 i el 26 de setembre i que aplegaran centenars de participants i milers d’espectadors. La plaça de Sant Jaume recuperarà després de dos anys un dels plats forts de la Festa, les exhibicions castelleres de la Mercè, amb les vuit colles de la ciutat el dissabte i amb els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls el diumenge.

Els gegants i les gegantes i altres personatges emblemàtics de la tradició festiva de Barcelona tornaran a ocupar el Passeig de Gràcia, recuperant un espai habitual de la cultura popular. Aquest 2022 es compleixen 200 anys de la inauguració del passeig, una de les vies urbanes més emblemàtica de la ciutat, i el diumenge 25 la cultura popular se sumarà de manera destacada a la celebració. Però el foc, tan present a la nostra tradició, també serà protagonista. A la tarda-vespre del 25 començarà la Tabalada, que donarà pas als dos correfocs, el dels petits i el de La Mercè.

La plaça de la Mercè acollirà des de les Sardanes inaugurals (el divendres a les 19 h), la ballada de sardanes del dia de la Mercè (a les 18.15 h) fins a la Ballada d’esbarts Barcelonins (durant tot el diumenge 25). A més, la Basílica de la Mercè també acollirà el dia 24, a les 21.00 h, el concert de la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona que interpretarà un repertori adequat a l’espai.

Enguany també torna el XXIII Festival Pirotècnic Internacional a l’Espigó del Gas, que se celebrarà la nit de divendres i dissabte i tancarà les festes el Piromusical de l’Avinguda Maria Cristina, que posarà llum i color a melodies italianes i romanes, música en clau feminista i òpera per commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu. Podeu consultar la programació completa d’actes de cultura popular i els seus horaris en aquest enllaç.



El MAC, un festival d’arts de carrer

Del 23 al 26 de setembre la ciutat s’omplirà de talent emergent, rigor escènic i cultura urbana en un total de 86 espectacles, i 335 funcions distribuïdes en 7 espais i amb la implicació de 131 companyies i d’artistes d’origens diversos. La programació portarà als carrers de la ciutat propostes innovadores i nous formats tecnològics, amb gèneres tan diversos com la dansa integrada, la dansa contemporània, la dansa urbana, el teatre de carrer, les instal·lacions, els tallers, el circ, els jocs, els titelles, la música i el clown.

A més de la presència destacada de Roma, la ciutat convidada de la Mercè, també hi haurà una fusió artística i cultural amb el Regne Unit, propiciada per la Catalunya-UK Exchange, amb sessions de networking, conferències obertes a tothom i espectacles diversos per a tota mena de públic. El MAC té esperit descentralitzador i s’estén arreu de la ciutat: el Parc de l’Aqüeducte acollirà la programació de Pallassos Sense Fronteres; el Parc de Joan Miró serà el gran parc de la programació familiar i per a infants; i el Castell de Montjuïc es convertirà en una finestra al món del circ. Els altres escenaris del MAC son el Parc de la Ciutadella, epicentre de les arts de carrer durant el dia i la nit; el Palauet Albéniz amb opcions per a totes les edats; el Parc de la Trinitat, que es converteix en l’epicentre de l’humor, i l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, amb un esperit alegre i festiu. Podeu consultar la programació completa del MAC festival i els seus horaris en aquest enllaç.

La Cia. Antoinette Gomis porta el seu espectacle Les ombres al MAC Festival



Música, música i més música

Durant tots els dies de Festa Major, la millor música local i internacional s’apodera de Barcelona. Música Mercè 2022, sota la direcció artística de Gisela Sais, programa una quarantena de concerts. Sons mediterranis, músiques urbanes, pop i rock independent, cançó d’autor, concerts simfònics i una nit dedicada al flamenc que es podran gaudir al Teatre Grec, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, la Plaça Major de Nou Barris, l’Escenari Mediterràniament d’Estrella Damm a la platja de Bogatell, la Ronda Sant Antoni i l’Avinguda de la Catedral, a més dels escenaris de les emissores de ràdio, recuperant el de l’Avinguda Maria Cristina i un nou espai a la Zona Universitària. Una cita destacada serà la nit Tribu(t) Pau Riba, en què familiars i amics es reuniran en un concert per celebrar la vida i la trajectòria del músic, poeta, escriptor, pensador. Hi participaran prop de 30 artistes del món de la música i la poesia com Enric Casasses, Joan Garriga, Sílvia Pérez Cruz, Adrià Puntí i una versió reduïda de l’Orchestra Fireluche, així com alguns dels fills de Riba.

El BAM passarà per quatre escenaris (Moll de la fusta Llobregat i Moll de la fusta Besòs, Antiga Fàbrica Estrella Damm i la Rambla del Raval) I farà bandera de les alternativitats de la música actual, que transgredeix gèneres, formats i identitats i la seva programació, que comptarà amb artistes tan diverses com Marina Satti, Luna Ki, Asmâa Hamzaoui o Cariño, girarà entorn de la dissidència; la revisitació de les arrels; la música de club i urbana i la col·lectivitat; l’autogestió; les músiques extremes, i l’emergència.

El festival Acció Cultura Viva celebrarà la sisena edició el 23 de setembre a Nau Bostik i els dies 24 i 25 al recinte Fabra i Coats. Organitzat col·lectivament per diverses persones i projectes amb una mirada comunitària, la programació d’Acció Cultura Viva s’ha creat mitjançant un procés participatiu i vetlla per les diversitats, la paritat de gènere i compta amb propostes musicals transgressores, inclusives, sorprenents i experimentals.

Tots els camins de la Mercè portaran a Roma ja que la capital italiana serà present a la Festa Major amb diferents propostes musicals, cinematogràfiques i d’arts de carrer. A més, per celebrar el passat romà de Barcelona, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) reobrirà les restes de l’antiga Barcino, que va ser fundada ara fa més de 2.000 anys.

La plaça de la Mercè, convertida en una sala de projecció a la fresca, serà la seu d’un homenatge musical i visual al compositor Ennio Morricone i acollirà les projeccions dels films Roma, de Federico Fellini, i La grande bellezza, de Paolo Sorrentino. El festival Música Mercè picarà l’ullet a la ciutat convidada amb concerts d’artistes com Vinicio Capossela, Mannarino, Rachele Andrioli, Paolo Angeli i la mezzosoprano Marta Valero que recrearà, amb l’Orquestra Simfònica Vozes, el repertori de la gran Mina. El festival MAC aproprà al públic barceloní les coreografies dels italians Spellbound Contemporary Ballet i permetrà aprendre a ballar la tradicional pizzica i assistir a espectacles d’humor i música com els de la Marlon Banda o l’Orchestrina Caramelle. Roma també serà present al Festival Pirotècnic Internacional, que comptarà amb la participació d’una empresa de pirotècnia de la capital italiana. Podeu consultar tots els actes i esdeveniments relacionats amb la ciutat convidada en aquest enllaç.