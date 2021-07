Un estiu de cultura i natura

Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana l’ampli ventall d’activitats que el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí ha programat per aquest mes d’agost. Totes les propostes es desenvoluparan d’acord amb la normativa vigent davant de la Covid-19, per la qual cosa l’aforament és limitat i cal inscripció prèvia.

En aliança amb Els Corremarges, que treballen per la recuperació i la divulgació dels usos populars de la vegetació, el Museu de la Vida Rural ha programat tallers i activitats especialment enfocades a infants amb adults. Són els tallers Del jardí a la taula. Cuinem amb verdures de l’hort i plantes silvestres del jardí; Pintem amb plantes; Conserves per a tots els gustos. Receptes tradicionals i innovadores; i Petit herbari, que es realitzaran els dimecres de 17 h a 18:30 h.

D’altra banda, s’han programat dues noves sessions de Propostes Singulars, experiències que combinen una visita temàtica al Museu de la Vida Rural amb activitats que ofereixen altres agents de l’Espluga de Francolí. Són Cultura ecològica (dissabte 14), on es reflexionarà sobre la cultura de l’aigua, la sobirania alimentària, l’agroecologia, les energies alternatives, les cures i la vulnerabilitat o l’emergència climàtica a través de les peces del museui es continuarà amb una ruta guiada en bicicleta elèctrica pel voltant del riu Francolí i fent parada a la cooperativa Fet a la Conca on es realitzarà un tast de productes de proximitat; i Esperit de vi (28 d’agost), que coincidint amb la Festa de la Verema de l’Espluga, proposa endinsar-se en la història vitivinícola de Catalunya i de la Conca de Barberà gràcies a la visita a una part del Museu, continuant per la Fassina

Balanyà i acabant al celler Vidbertus de la D.O. Conca de Barberà amb un tast de vins.

A més, el Museu amplia els seus horaris de tarda durant el mes d’agost i tancarà a les 19:30 h.

Què: activitats d’estiu del Museu de la Vida Rural.

On: a l’Espluga de Francolí.

Quan: durant el mes d’agost.

