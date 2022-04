Visions 5.1, respostes creatives a les crisis

Catorze recomana la nova edició del cicle de debats Visions 5.1, que consta de cinc sessions que es podran seguir gratuïtament de manera presencial (cal inscriure-s’hi prèviament) i també a través de YouTube durant els mesos de maig i juny de 2021. L’organitzen l’Associació de La Conca 5.1 i el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

La novena edició d’aquest cicle de debats té per objectiu donar respostes creatives a les crisis encadenades que vivim. Constarà de cinc sessions en què participaran quinze experts de camps molt diversos com ara l’educació, l’antropologia, la mobilitat, les ciències ambientals o la cultura. L’emergència climàtica, el consum i l’alimentació o l’art i la cultura seran alguns dels eixos temàtics d’aquesta edició.

6 de maig: Ser conscients de la crisi. De la inconsciència a la consciència, amb Yayo Herrero, María Sánchez, moderat per Irene Margalef.

Fa anys que vivim immersos en diverses crisis, emergències i canvis constants que ens afecten com a individus i com a societat. És important conèixer i ser conscients dels efectes que té en la nostra vida quotidiana aquesta situació de xoc constant. La consciència és el primer pas per poder actuar, canviar i treballar per transformar la realitat que ens envolta.

13 de maig: I ara, què? Respostes a l’emergència climàtica, amb Andreu Escrivà, Nel·la Saborit, moderat per Helena Martín.

Una de les principals crisis que vivim és la climàtica, que té efectes en múltiples aspectes de la nostra vida quotidiana. Fugint de la culpa i de l’ecoansietat, com podem treballar com individus i com a societat en la lluita contra el canvi climàtic i com podem oferir respostes des de la base per fer front a aquest repte tan urgent i complex?

21 de maig: I ara, què? Respostes al consum i a l’alimentació, amb Neus Monllor, David Segarra, moderat per Laia Soldevila.

El sector primari, l’alimentació, l’agricultura i els canals de distribució i de consum que se’n deriven, són uns dels fonaments importants del sistema actual, tota aquesta estructura té més importància de la que ens creiem. El tipus de consum que fem determina i fixa moltes més coses de les que podem arribar a pensar.

27 de maig: I ara, què? Respostes a les crisis des de l’art i la cultura, amb Remedios Zafra i Núria Araüna.

La cultura i l’art sempre han estat un refugi i un far en situacions com l’actual. Com ens determina la cultura i com pot ajudar a crear nous camins i a generar consciència i activisme? I com la cultura en aquesta societat digital, vulnerable i fràgil ens pot aportar eines per sobreviure.

3 de juny: Respostes creatives a les crisis, amb Emilio Santiago Muiño, Alicia Valero, Estefanía Rodero, moderat per Gemma Carbó.

Davant de la situació social i econòmica actual necessitem respostes i que aquestes respostes siguin creatives i positives per construir un present i un futur diferent i amb esperança. El debat que clourà el cicle se centrarà en propostes creatives i propositives i traçar uns camins i unes línies de treball per als propers temps posant en el centre les persones, la salut física i mental, la igualtat i la cohesió social per construir una societat més justa i on valgui la pena viure

Què: la nova edició del cicle de debats Visions 5.1.

On: al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí i a YouTube.

Quan: els dies 6, 13, 21 i 27 de maig i el 3 de juny.

Més informació.