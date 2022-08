La vida a l’Empúries romana

Foto: MAC-Empúries

Catorze recomana la visita guiada que el Museu Arqueològic de Catalunya ofereix per conèixer el jaciment grec i romà d’Empúries, cada dia del mes d’agost i els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre a les 11:30 h. L’activitat té un cost de 5 € (gratuïta per a menors de 8 anys) i cal reservar plaça prèviament trucant al 972 77 02 08 o escrivint un correu a macempuries.cultura@gencat.cat.

Iulia Domitia, antiga habitant de l’Emporiae romana del segle I dC, fa de guia en aquesta divertida visita i explica com era la vida a la seva ciutat fa dos mil anys. Un passeig per descobrir la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana, i per descobrir d’una forma diferent les costums i la vida quotidiana de les societats clàssiques que varen conviure a Empúries. Una experiència amena i singular per conèixer la nostra història i gaudir d’un dia diferent en família, en parella o amb amics, en la immillorable companyia d’un dels nostres curiosos avantpassats.

Què: la visita guiada per conèixer el jaciment grec i romà d’Empúries.

On: al MAC-Empúries (carrer Puig i Cadafalch s/n, l’Escala).

Quan: cada dia durant el mes d’agost, i els dies 1, 2, 3 i 4 de setembre, a les 11:30 h.

