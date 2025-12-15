1. S'ha de posar la lletra de la cançó sense faltes d'ortografia i incloent-hi puntuació (de tal manera que només hi hagi majúscules després dels punts i que cada paràgraf acabi amb un punt i apart). Cada canvi de paràgraf ha de tenir un retorn extra que separi els dos paràgrafs diferents.
2. S'ha de posar l'URL del vídeo de youtube, a poder ser l'original de l'autor.
2. S'han d'afegir els acords de tal manera que cada vegada que hi ha un canvi d'acords quedi indicat (encara que se segueixi el mateix patró que anteriorment) i que no s'indiqui mai un acord dues vegades seguides (encara que hi hagi un canvi de compàs en el qual s'hagi de seguir tocant el mateix acord).
Es poden posar #, però no bemolls. Tampoc es poden posar MI# ni SI#. Cada acord es pot anomenar d'una sola manera. Només es poden anomenar els acords que comencen amb alguna d'aquestes combinacions:
'DO', 'DO#', 'RE', 'RE#', 'MI', 'FA', 'FA#', 'SOL', 'SOL#', 'LA', 'LA#','SI'
És a dir, que es poden posar el DOsus4, o el DO7dim, perquè comencen amb acords permesos. També es poden posar slash chords. Per tant, acords com DO7sus4, SOLmaj7#11 i DO7sus4/SOLmaj7#11 són permesos.
Els acords que s'han de tocar juntament amb un vers s'han de posar enmig del text immediatament abans de la síl·laba durant la qual s'han de tocar seguits d'un signe de més: DO+. Els acords que s'han de tocar per si sols, sense text, s'han de col·locar separats entre espais i amb una barra baixa després de cada acord: DO_. Els de la introducció s'han d'introduir amb Intro. Per exemple, Intro: DO_ SOL_ LAm_ RE_. També es pot utilitzar el símbol → per acords que es succeeixen els uns als altres ràpidament, tipus RE→+ MI→+ FA→+.
Exemple:
"Intro: SOL_ DO_ MIm_ RE_ x2
SOL+Dolça beDO+sada té gust de que s'aMIm+caba, RE+
SOL+punt i prinDO+cipi de viure sense MIm+tu. RE+
Jo no saDO+bia que també me donaMIm+ries
manuals de geograRE+fia
cent dillunsos a un diSOL+buix.
Jo què saDO+bia d'alens que se troMIm+baven,
de cabells que s'embuRE+llaven,
de mans i de perDO+fums.
..."
3. S'ha de col·locar el text resultant en HTML preparador a l'editor (cos → codi font), amb el títol, el subtítol, l'autor (autor lliure), l'enllaç de la pàgina d'Acords de l'autor i la imatge de l'àlbum o el senzill (imatge principal).