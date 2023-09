Fes un cafè amb investigadors de la UB

A partir del dijous 5 d’octubre, tornen els Cafès científics de la Universitat de Barcelona, un cicle de col·loquis en què diferents especialistes de l’àmbit universitari reflexionen sobre qüestions actuals. Però no només s’hi va a escoltar, sinó que el públic també hi pot dir la seva. Es farà durant la tardor i les temàtiques que es tractaran són ben diverses.



La primera cita és el dijous 5 d’octubre a les 19:00 a l’Espai Mallorca (plaça de Vicenç Martorell, 1). La pregunta que es posarà sobre la taula és: “¿Cal separar l’obra d’art de l’autor?”. I és que aquesta qüestió ha esdevingut tema de debat social. ¿Cal reformular la lectura històrica de les peces un cop descoberts alguns aspectes, fins ara desconeguts, dels seus autors? ¿Hem de modificar les obres d’art per tal d’adequar-les als cànons o normes actuals? ¿Cal limitar la projecció social de les obres en funció de determinades conductes dels seus autors i autores? ¿La vàlua de les obres d’art es pot veure modificada per accions no artístiques de qui l’ha creat? Els especialistes que hi intervindran són Carles Mancho Suárez, del Departament d’Història de l’Art, de la Facultat de Geografia i Història, i de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la UB (IRCVM); i Martina Tosticarelli, del Departament d’Història de l’Art i de la Facultat de Geografia i Història. Ho moderarà la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I).



Els següents dijous els temes de debats seran les espècies invasores, la intel·ligència artificial, els medicaments, la crisi social, els humans sintètics i la globalització. Les inscripcions ja estan obertes. Aquesta activitat, igual que el NeuroConcert, està impulsada amb motiu de la Nit Europea de la Recerca (European Researchers’ Night), que, sota el lema «Recerca pel canvi», vol oferir tot un seguit d’activitats de promoció de la recerca.