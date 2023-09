Salvem la platja

El dissabte 16 de setembre, a partir de les 17.00, la platja del Prat de Llobregat acollirà la segona edició de La Festa de la Platja. Els voluntaris que s’hi inscriguin participaran en una neteja multitudinària i per equips de l’espai. Després, tindran l’ocasió de gaudir d’un concert exclusiu de la banda lleidatana Renaldo & Clara, que presentaran el seu darrer disc, La boca aigua, a les instal·lacions del CRAM. Aquesta iniciativa d’Estrella Damm i la Fundació CRAM vol fer visible que el Mediterrani i la seva biodiversitat es troben davant d’una gran amenaça, una amenaça que també afecta el benestar de tothom. A la vegada, la jornada servirà per mostrar el treball que es fa al Centre de Recuperació d’Animals Marins, des d’on vetllen perquè les espècies marines en perill puguin ser reincorporades al seu hàbitat.



La Festa de la Platja no és l’única acció que Estrella Damm ha emprès en aquest sentit; també ha eliminat les anelles de plàstic que unien les seves llaunes, tot substituïnt-les per cartró biodegradable. La Fundació CRAM, d’altra banda, és una entitat privada sense ànim de lucre que ja fa més de 25 anys que es dedica a la protecció del medi marí i les seves espècies i a la conscienciació sobre aquests temes. Els prop de 270 participants de l’edició anterior de La Festa de la Platja van poder comprovar de primera mà per què la platja del Prat és un espai protegit per la seva diversitat biològica i comprendre la necessitat d’alliberar-lo de deixalles. Per inscriure’s a l’edició d’enguany, només cal accedir a aquest enllaç.